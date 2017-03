Bắt 1 phụ nữ trốn thi hành án tù hơn 7 năm (PLO)- Lợi dụng nuôi con nhỏ được hoãn thi hành án, bị cáo đã nhanh chóng bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ.

Hiếp dâm em vợ, trốn truy nã 10 năm rồi lấy vợ mới (PLO)- Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt di lý Nguyễn Hoàng Toàn trốn lệnh truy nã 10 năm từ Đắk Lắk về Nghệ An.

Truy nã nguyên Trưởng ban kiểm soát công ty MTM (PLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Phùng Thành Công, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung.

Từ Bắc vào Nam trốn truy nã vẫn không thoát (PLO)- Bị truy nã, đối tượng từ Nam Định chạy vào TP.HCM rồi về Bình Dương để trốn nhưng vẫn bị tóm ngay sau đó.

Gần 5 năm, 'ông trùm' lừa đảo MB24 vẫn bặt vô âm tín (PLO)- Gần năm năm trôi qua, vụ án lừa đảo MB24 đã khép lại, ba kẻ cầm đầu đang thụ án, riêng nghi phạm Nguyễn Tuấn Minh đến nay vẫn bặt tăm.

Gây thương tích người khác rồi lẩn trốn trên rừng suốt 1 năm (PLO)-Ngày 28-8, Cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã tìm bắt thành công Bạch Đình Sửu (42 tuổi) trốn truy nã tội cố ý gây thương tích.

Một phụ nữ Nga bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy nã (PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định truy nã bị can Anna Studnitsyna (quốc tịch Nga, tên gọi khác Anna, sinh ngày 6-10-1979) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Interpol truy nã bị can trong vụ Nguyễn Gia Thiều (PL)- Interpol vừa phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn - bị can bỏ trốn trong vụ buôn lậu điện thoại tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn thông Đông Nam do Nguyễn Gia Thiều làm giám đốc hồi năm 2003.

Đồng Nai truy nã nữ bị can lừa đảo (PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Tuyết Nga (ảnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã nữ kế toán ‘ẵm’ gần 700 triệu đồng bỏ trốn (PL)- Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định truy nã Hứa Thị Ngọc Tuyền (ảnh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt gọn đại ca giang hồ sau ba năm trốn truy nã (PLO) - Cơ quan công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã bắt nghi can Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, biệt danh “Tí em”, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) là một đại ca giang hồ.

Giết người rồi gây tai nạn chết người khi bỏ trốn (PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Quang Phương (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có ba tiền án về tội cướp tài sản, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích) về hành vi giết người.

Truy nã giám đốc lừa đưa người sang Na Uy lao động (PL)- Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang truy nã toàn quốc Nguyễn Huy Tưởng (giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư xây dựng và cung ứng lao động 19-5, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Truy nã kế toán ‘rút ruột’ trên 650 triệu đồng rồi bỏ trốn (PL)- Chiều 29-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ban hành quyết định truy nã đối với Hứa Thị Ngọc Tuyền (ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy nã phó giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng (PL)- Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Tô, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Việt Quốc Hương (trụ sở tại xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy nã kẻ đánh người bằng côn nhị khúc (PL)- Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối với Phan Phong Ái (45 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú quận 9) về hành vi cố ý gây thương tích.

Truy nã thiếu nữ 22 tuổi phạm 2 tội Phòng PC45 Công an TP HCM ra quyết định truy nã Trịnh Lâm Linh (ảnh, SN 1993, ngụ TP HCM) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Truy nã quốc tế 2 đối tượng lừa đảo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã quốc tế hai đối tượng: Trần Thị Vĩnh Trân (ảnh, SN 1970, trú TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), quốc gia nghi trốn: Anh; và Đinh Ngọc Trúc (ảnh, SN 1960, trú tỉnh Đắk Lắk), quốc gia nghi trốn: Mỹ.

Truy nã quốc tế một phụ nữ lừa đảo Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã quốc tế Trần Thị Vĩnh Trân (ảnh, SN 1970, ngụ TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hiếp dâm, trốn truy nã 9 năm Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Mai Văn Tuấn (ảnh, SN 1986, ngụ Bến Tre, tạm trú TP.HCM) can tội “Hiếp dâm”.

Truy nã một phụ nữ lừa đảo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thoa (ảnh, SN 1983, ngụ TP Hà Nội) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy nã cô gái 24 tuổi trộm cắp Công an huyện Cai Lậy, Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã Lê Thị Diệu (ảnh, SN 1991, ngụ xã Tây Phú, Thoại Sơn, An Giang) can tội Trộm cắp tài sản.

Bốn ngày, bắt năm đối tượng bị truy nã (PL)- Thượng tá Đặng Công Chức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ cho biết trong bốn ngày (từ ngày 10 đến 13-4) phòng PC52 đã bắt, vận động đầu thú năm đối tượng bị truy nã.

Truy nã quốc tế một phụ nữ nghi trốn ở Nga Cơ quan CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã quốc tế Lương Thị Hải Vân (ảnh, SN 1983, ngụ tại TP Bắc Giang) can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giết người, trốn truy nã đã 6 năm Cơ quan CSĐT TP về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Vũ Ngọc Tuất (ảnh, SN 1970, ngụ tại 24 B, Đào Phú Lộc, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh) can tội Giết người.