2 bị can bỏ trốn khi đang nằm trong BV có ba lớp rào

Sáng 17-1, Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh Thái Hồng Công xác nhận với Pháp luật TPHCM đã có quyết định truy nã hai bị can Nguyễn Minh Thành (29 tuổi, trú phường Hồng Gai, TP Hạ Long) và Hoàng Cao Cường (30 tuổi, trú TP Móng Cái).



Quyết định truy nã bị can đối với hai Thành và Cường

Thành bị truy nã về các tội danh trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.

Cường bị truy nã về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ. Cả hai bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Trong đó, Thành vào viện chiều 2-12-2017, chỉ định loét hành tá tràng, viêm sung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn. Cường vào viện chiều 14-12-2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư/RLCH Lipid máu.

Theo một nguồn tin của Pháp luật TPHCM, Thành và Cường được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Họ được bố trí nằm ở hai phòng đặc biệt, có 3 lớp rào trên tầng 8 của bệnh viện. Ca trực canh gác có 2 cán bộ Công an tỉnh, tuy nhiên bằng cách nào đó Cường, Thành liên hệ với nhau, trốn phía cửa sổ. Đến sáng 12-1, khi y tá vào thăm bệnh thì phát hiện họ không còn trong phòng.

Quyết định truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long hoặc theo số điện thoại: 069.2808134.