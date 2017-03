20 năm trốn truy nã trong “vỏ bọc” ni cô

Cuối năm 1990, một vụ bể hụi gây xôn xao dư luận ở thị xã - nay là TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời điểm đó, với số tiền gần 400 triệu đồng và 406 chỉ vàng được coi là vụ vỡ nợ lớn chưa từng có ở một tỉnh lẻ, nhưng kẻ gây án đã cao chạy xa bay. Đến giữa tháng 8/2011, các trinh sát ở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Phú Yên đã lật tẩy hành tung bí ẩn người đàn bà lẩn trốn hơn 20 năm.

Người phụ nữ đó là Nguyễn Thị Phong Lan, 62 tuổi, trú ở 13 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa. Trước đây, bà Lan là cán bộ có chức quyền ở Bệnh viện Y học dân tộc Phú Yên, được nhiều người cảm mến bởi cung cách giao tiếp lịch thiệp, giàu sức thuyết phục. Với khả năng đó, trong vòng 4 năm (1986 - 1990), bà Lan mở rộng mối quan hệ thân quen với nhiều người, rồi huy động vốn vay để mở phòng khám bệnh tư nhân, kinh doanh dịch vụ video, mua bán ngoại tệ và làm chủ nhiều đường dây huê hụi và sau đó bị vỡ nợ.



Ảnh truy nã đối tượng hơn 20 năm trước, và đối tượng Nguyễn Thị Phong Lan sau khi bị bắt giữ tại Đồng Nai.

Từ đơn tố cáo của người bị hại, Phòng CSĐT (PC16) Công an tỉnh Phú Yên lúc bấy giờ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Trong lúc cuộc điều tra đang thực hiện, thì bà Lan trốn khỏi địa phương. Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Phong Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lệnh truy nã đối tượng này đã gửi đến Công an các địa phương trên toàn quốc. Ngoài khoản tiền, vàng nêu trên, người phụ nữ này còn chiếm đoạt luôn tiền Quỹ Công đoàn Bệnh viện Y học dân tộc Phú Yên.

Cách đây hơn một năm, Phòng PC52 Công an Phú Yên được thành lập, trong số những trinh sát hình sự năng động, giàu bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ được điều về đơn vị này có Đại úy Đỗ Minh Dương đến từ Công an TP Tuy Hòa. Khi tiếp nhận hồ sơ truy nã Nguyễn Thị Phong Lan, Đại úy Dương cẩn trọng đọc từng trang tài liệu, rà soát các mối quan hệ của đối tượng...

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng rà soát nhiều mục tiêu nghi vấn với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng hồ sơ (PV27) Công an Phú Yên, Cục C52 - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Phòng PC52 Công an Đồng Nai, Phòng PC52 Công an Phú Yên phát hiện dấu tích của bà Lan tại chùa Pháp Thường ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Rà soát hồ sơ hành chính nhà chùa không thấy tên tuổi bà Lan, nhưng khi cải trang tiếp cận, Đại úy Dương xác định đối tượng cần tìm có đặc điểm nhân dạng giống với ni cô Ngọc Như, tục danh Lê Thị Chung Thủy (SN 1945) quê ở Bình Thuận, đăng ký nhân khẩu tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Dù thời gian khiến cho nhân dạng bà Lan khác biệt nhiều so với bản ảnh đen trắng thu được từ tàng thư căn cước hơn 20 năm về trước, nhưng với những trải nghiệm và linh cảm nghề nghiệp giúp cho Đại úy Dương khẳng định ni cô có xương gò má và cánh mũi nhô cao chính là bà Lan.

Chiều 10/8, Đại úy Dương tiếp cận đối tượng tại chùa Pháp Thường rồi vô tình đánh rơi tấm ảnh chân dung bà Lan ngay trước mặt ni cô Ngọc Như. Đại úy Dương nhận ra khuôn mặt ni cô biến sắc, nên anh hỏi ngay: "Ni cô có biết người trong bức ảnh này là ai không?". Gương mặt người phụ nữ biến tái. Sau hồi lâu im lặng, ni cô Ngọc Như đã phải thú nhận là Nguyễn Thị Phong Lan.

Hơn 20 năm lẩn trốn, kẻ mang lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã trú ẩn ở TP HCM, Tây Ninh và Đồng Nai với nhiều vỏ bọc, nhưng kết cục bà Lan vẫn sa lưới pháp luật. Sáng 12/8, kẻ trốn lệnh truy nã hơn 20 năm đã được di lý về TP Tuy Hòa giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Phú Yên phục hồi điều tra và xử lý theo pháp luật.



