20 năm truy lùng hung thủ giết người

Sáng có một tổ ấm với một bé gái lên 3 và một bé trai mới chập chững biết đi. Những tưởng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với chàng trai hiền lành, ít nói. Nhưng rồi như là định mệnh cuộc đời, chỉ một phút giây thiếu kiềm chế, Nguyễn Văn Sáng đã gây tội ác, đâm chết một ngư phủ khác cùng làng, sau đó bỏ trốn.

Trở lại sự việc xảy ra tròn hai mươi năm trước, đó là một buổi sáng đầu tháng 5/1992, cũng như bao ngư phủ khác, Nguyễn Văn Sáng lại chuẩn bị chài lưới cho chuyến đi bể dài ngày. Lúc ở cầu tàu, Sáng hục hặc với anh Nguyễn Văn Tuấn ở cùng làng vì một chuyện cỏn con trước đó. Lời ra tiếng vào, hai bên xô xát; Nguyễn Văn Sáng dùng con dao vẫn mang bên người đâm chết anh này sau đó bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 20 đối với y.



Lấy lời khai Nguyễn Văn Sáng.

Tháng 4/2012, trong một lần tiến hành điều tra cơ bản tại địa bàn xã Thạch Kim, điều tra viên Phòng PC45 Công an Hà Tĩnh được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, cách đây chưa lâu, có người đã phát hiện một đối tượng khả nghi, có nét hao hao giống Nguyễn Văn Sáng có mặt ở nhà vợ anh ta. Từ nguồn tin quan trọng đó, lãnh đạo Phòng PC45 Công an Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, phương tiện, lực lượng quyết tâm đưa đối tượng ra ánh sáng pháp luật.

Qua điều tra xác minh, phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh rà soát kỹ càng từng trường hợp nghi vấn, lực lượng Công an phát hiện một ngư dân tên là Nguyễn Văn Minh đang cư trú ở Vân Đồn (Quảng Ninh) có nhiều nét giống với Nguyễn Văn Sáng. Một chi tiết khá quan trọng các trinh sát nắm được là Minh thường được gọi bằng cái tên lóng là Minh "Cửa Lò" - vì anh ta nói chất giọng miền Trung.

Một ngày đầu tháng 5/2012, tổ trinh sát lên đường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh để xác minh đối tượng. Trung úy Võ Văn Phong, một trong những trinh sát của tổ công tác kể: Xác định được trên đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn có đối tượng trên Minh, nhưng Minh không đăng ký tạm trú, tạm vắng cho chính quyền địa phương nên việc xác định chính xác Minh có phải là Sáng không hề đơn giản. Đảo Ngọc Vừng cách đất liền 60km, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu khách đi và về.

Nhiều năm qua ngư dân của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã di dân ra vùng đảo này làm ăn sinh sống gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý tạm trú tạm vắng. Nhưng bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc bí mật lấy dấu vân tay của Nguyễn Văn Minh các trinh sát của Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Quảng Ninh đã có đủ căn cứ khẳng định Nguyễn Văn Minh chính là Nguyễn Văn Sáng, hung thủ đâm chết anh Nguyễn Văn Tuấn cách đây 20 năm. 10h30' sáng 18/5, các anh đã bắt Nguyễn Văn Minh (tức Nguyễn Văn Sáng) khi đối tượng đang ở nhà riêng tại đảo Ngọc Vừng.

Trước cơ quan Công an, Nguyễn Văn Sáng khai nhận, sau khi gây án, anh ta dùng thuyền chạy trốn ra Cửa Hội (Nghệ An), ra Thanh Hóa, rồi lại trốn vào Bình Định. Ở Bình Định một thời gian, Sáng vẫn sợ bị phát hiện nên theo một tàu đánh cá trốn ra huyện Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả) làm thuê một thời gian, nhưng do không quen công việc tay chân trên bờ, Sáng lại trốn ra đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn để hành nghề chài lưới. Năm 1994, Sáng gặp và sau đó gá nghĩa với Nguyễn Thị Ch. (41 tuổi) và có với nhau một đứa con.



Theo Xuân Lý - Sỹ Quý (CAND)