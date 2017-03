21 năm sang Campuchia trốn truy nã vẫn bị bắt

21 năm sang Campuchia trốn lệnh truy nã, thay tên đổi quốc tịch và có vợ con đàng hoàng, được sự hỗ trợ của Cảnh sát nước bạn, các trinh sát đã bất ngờ ập vào bắt giữ Hiền…

Tối 19/3, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng Nguyễn Công Hiền (51 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) từ Campuchia về tới An Giang. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn lệnh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” từ năm 1992 đến nay.

Theo hồ sơ Công an, vào những năm 1985, Hiền cùng một số bạn bè hợp đồng với các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TP Long Xuyên để mua phân bón bán lại cho nhân dân. Khi đã tạo được lòng tin, Hiền cùng đồng bọn tiến hành chiếm đoạt của các HTX 500 tấn phân bón, trên 2 tấn lúa và gần 450 triệu đồng. Sau đó, Hiền bỏ trốn sang Campuchia sinh sống.

Trong khoảng thời gian lẩn trốn, Hiền đã có vợ con và thay đổi sang quốc tịch Campuchia với tên họ mới là Kim Hieng, hành nghề san lấp mặt bằng.

Qua công tác trinh sát và nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, ngày 19/3, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Công Hiền sau 21 năm lẩn trốn.



Theo C.Dzĩnh - Q.Mai (CAND)