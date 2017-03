61 tuổi trốn lệnh truy nã gần 10 năm

Ngày 6/7, Cục Cảnh sát truy nã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Nam Bộ tiến hành đấu tranh, khám phá Chuyên án 611L, đã bắt gọn Trần Viết Phụng (năm nay 61 tuổi), ngụ tại tỉnh Thái Bình còn có tên gọi khác là Trần Viết Chí, ngụ tại số 74/16 đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là đối tượng có 3 lệnh truy nã của Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh; Phòng CSHS Công an TP Hà Nội; và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, truy nã Trần Viết Phụng với cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Viết Phụng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Viết Phụng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình… Qua đó được biết, Trần Viết Phụng nguyên là Phó Giám đốc Công ty Dệt - May Thành Công, có nhiều chi nhánh tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã của Bộ Công an; Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hà Nội, Trần Viết Phụng về tỉnh Long An, Vĩnh Long, An Giang thành lập nhiều công ty TNHH để lừa đảo...

Khi bị đối tác ráo riết truy tìm, Trần Viết Phụng lẩn trốn về tỉnh Đồng Tháp thành lập Công ty TNHH cổ phần DV-TM Phương Phụng, địa chỉ kinh doanh tại khóm 5 phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục hành vi lừa đảo tại đây thì bị lực lượng Cảnh sát truy nã phát hiện, bắt giữ.



Theo Phương Nam (CAND)