Anh nông dân tóm tên tội phạm bị truy nã

Một ngày trung tuần tháng 10, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Quốc Sương (46 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), gương quần chúng dũng cảm, tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen.

Anh Sương kể lại câu chuyện "đấu sức" với tên tội phạm bị truy nã.

Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của bà con hai bên đường, từ QL1A (đoạn giao nhau với QL61, qua địa phận huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), chúng tôi phải đi gần 30km qua nhiều tuyến đường nông thôn, khúc cua ngoằn ngoèo mới vào đến nhà anh Nguyễn Quốc Sương. Căn nhà cấp 4 đã cũ. Đon đả đón chúng tôi từ ngoài ngõ chị vợ anh Sương cho biết, anh đang bận ôn bài, chuẩn bị bài thi thu hoạch kết nạp đảng viên mới của Đảng ủy xã Hòa Mỹ.

Thông tin từ Công an xã Hòa Mỹ cung cấp, từ năm 1998 đến nay, anh Nguyễn Quốc Sương đã cung cấp cho lực lượng Công an xã nhiều nguồn tin về ANTT có giá trị để kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Đặc biệt, anh đã phát giác và dũng cảm bắt gọn một đối tượng tội phạm bị truy nã toàn quốc lẩn trốn tại địa phương.

Dù sự việc đã xảy ra cách đây gần 2 năm nhưng khi đề cập đến chuyện này, anh Sương vẫn còn nhớ rất rõ. Theo lời anh kể lại, khi phát giác đối tượng Trần Thanh Triều (35 tuổi, tạm trú tại quận 5, TP HCM) có lệnh truy nã toàn quốc về tội tổ chức đánh bạc đang lẩn trốn tại nhà cha ruột ở ấp Mỹ Phú, để xác minh thực hư sự việc, anh đã đóng giả người đi cắt lá chuối, rồi lấy cớ tiếp cận ngôi nhà nói trên.

Khi đã xác định đúng đối tượng, đến trưa 23/8/2009, anh Sương nhanh chóng báo gấp về Công an xã Hòa Mỹ để lên kế hoạch truy bắt đối tượng bị truy nã. Thấy bị động, Triều nhanh chóng rời ngôi nhà đang lẩn trốn, chạy ra khu vực ruộng vắng phía sau để tẩu thoát. Tuy nhiên, với lòng quả cảm, quyết không cho đối tượng phạm tội trốn thoát, anh Sương đã kiên trì đuổi theo đối tượng Triều. Với bản chất hung hãn, tinh quái của tên tội phạm bị truy nã, Triều đã chống trả rất kịch liệt.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Triều đành thúc thủ trước những thế võ "tinh quái" (mà theo lời anh Sương thì đó là kinh nghiệm của người có tuổi) bằng ý chí sắt đá kiên quyết tấn công tội phạm của người nông dân đấu tranh với cái ác, góp phần mang lại bình yên cho quê hương, xóm làng, giao cơ quan Công an xử lý. Anh Sương bộc bạch: "Nghĩ cũng thiệt lạ! Không biết lúc đó sao tui mạnh quá vì tên Triều to gấp rưỡi tui lận. Chắc có lẽ do tui ghét cái ác chú à. Với trong lòng luôn nghĩ có mấy anh Công an hỗ trợ phía sau nên không có gì phải lo lắng. Điều quan trọng là phải dồn hết sức để khống chế tên tội phạm, chứ không để hắn trốn thoát gây nguy hại cho xã hội".

Anh Nguyễn Thanh Xương - Phó trưởng Công an xã Hòa Mỹ nhận xét, tiếp nối truyền thống của một gia đình có truyền thống cách mạng, thời gian qua, với vai trò là Công an ấp, anh Sương đã làm tốt vai trò của mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, vì sự bình yên của xóm làng. Đặc biệt, tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.



