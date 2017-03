Bán cháo vịt, cà phê để trốn truy nã

Ngày 10/12, trinh sát Cục Cảnh sát truy nã, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã tiến hành các thủ tục giam giữ hai đối tượng phạm tội nguy hiểm, có lệnh truy nã của Công an TP Hải Phòng. Đó là Đỗ Thị Hồng Vân (45 tuổi) và Đỗ Thị Kim Chi (39 tuổi), cùng ngụ tại số 148 gác 2, Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; can tội: Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cưỡng ép người khác đi nước ngoài, do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã.

Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi.

Ngày 8/12, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, cơ quan thường trực phía Nam nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP Hải Phòng về 2 đối tượng có lệnh truy nã đang sinh sống tại quận Thủ Đức, TP HCM.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, chỉ đạo đồng chí Nguyễn Trọng Dũng và các trinh sát Nguyễn Đình Hân; Nguyễn Thanh Huy tiến hành xác minh, truy bắt hai đối tượng theo yêu cầu của Công an TP Hải Phòng.

Theo thông tin của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP Hải Phòng cung cấp thì hai đối tượng Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi vào năm 2007 có bán cháo vịt và cà phê tại địa chỉ số 816 tỉnh lộ 43 thuộc quận Thủ Đức, TP HCM. Ngày 8/12, đồng chí Nguyễn Trọng Dũng cùng trinh sát Nguyễn Đình Hân và Nguyễn Thanh Huy tiến hành xác minh.

Qua vận động quần chúng, Tổ công tác được biết, vào năm 2007 có hai phụ nữ tên là Hoa và Nụ người Hải Phòng bán cháo vịt và cà phê trên lề đường tỉnh lộ 43, một người mập lùn còn người kia ốm; hiện giờ hai người này đã chuyển quán về khu vực ngã tư 550 tỉnh Bình Dương. Từ nguồn thông tin này, trinh sát Huy và Hân tiếp tục hướng về Bình Dương để xác minh về hai người phụ nữ gốc Hải Phòng, tên Hoa và Nụ.

Tại khu vực ngã tư 550, tỉnh Bình Dương trinh sát phát hiện một quán bán cháo vịt và cà phê trên vỉa hè, có hai người phụ nữ có nhân dạng như mô tả đang đứng bán. Qua dò hỏi, được biết hai người phụ nữ bán cháo vịt và cà phê tại đây hơn một năm, cả hai đều là người Hải Phòng. Để làm rõ về hai người phụ nữ tên Hoa và Nụ, khoảng 22h30' ngày 9/12, tổ trinh sát kết hợp với Công an xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương mời hai người phụ nữ tên Hoa và Nụ về trụ sở Công an xã.

Tại Công an xã An Phú, lúc đầu hai người phụ nữ tên Hoa và Nụ không thừa nhận mình là Vân và Chi đang có quyết định truy nã của Công an TP Hải Phòng, nhưng qua đấu tranh đến 23h cùng ngày hai người phụ nữ tên Hoa và Nụ đã thừa nhận mình chính là người đang bị Công an Hải Phòng truy nã.

Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi thừa nhận bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cưỡng ép người khác đi nước ngoài theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát truy nã, Bộ Công an đã hoàn tất thủ tục tạm giữ Đỗ Thị Hồng Vân và Đỗ Thị Kim Chi, đồng thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vào TP HCM di lý đối tượng về Hải Phòng xử lý theo quy định.





Theo Phương Nam (CAND)