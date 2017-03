Bắt 1 phụ nữ trốn thi hành án tù hơn 7 năm

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tỉnh Bình Dương làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (24 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cho Công an thị xã Thuận An xử lý vì hành vi trốn thi hành án tội mua bán trái phép chất ma túy.



Nguyệt bị bắt giữ.

Trước đó, tháng 12-2012, Nguyệt cùng chồng là Võ Tấn lập (34 tuổi) bị Công an thị xã Thuận An bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7,1 g ma túy đá.



Sau đó, Lập bị TAND thị xã Thuận An tuyên phạt tám năm tù, còn Nguyệt bị tuyên phạt bảy năm sáu tháng tù nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên Nguyệt được hoãn thi hành án, cho tại ngoại. Nhưng khi sắp hết thời gian hoãn thi hành án Nguyệt đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành truy nã đối tượng Nguyệt.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng bắt giữ Nguyệt tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng) sau 20 ngày bỏ trốn.