Bắt 2 đối tượng truy nã

Hai đối tượng Tý và Thọ tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của Cơ quan công an, ngày 13/3/2003, đối tượng Nguyễn Văn Tý (còn có tên gọi khác là Nguyễn Văn Hải) cùng Nguyễn Xuân Bình, Trần Văn Đức, Phan Thanh Bắc, Lê Xuân Hùng, Lê Xuân Hạo, Phạm Đình Đức, Lê Văn Hoan (cùng trú tại huyện Đức Thọ) dùng vũ khí “nóng” chặn đường anh Nguyễn Công Trường và Nguyễn Đình Duy (ở Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) cướp đi tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Với tính chất côn đồ, hung hãn của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các đối tượng về tội Cướp tài sản. Nhưng sau khi gây án, Nguyễn Văn Tý đã trốn khỏi địa phương. Ngày 20/3/2003, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã số 09 đối với Nguyễn Văn Tý. Được biết, lúc đó Tý đang học lớp 11, Trường PTTH Trần Phú, huyện Đức Thọ.

Ngày 1/3/2011, Phòng PC52 đã lập chuyên án mang bí số TN311 để truy bắt đối tượng. Sau quá trình điều tra, ngày 30/5 các trinh sát đã bắt được Tý khi y đang trốn tại xã Hòa Long, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu và đang là công nhân công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 29/5, các trinh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Thọ, SN 1992, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà đang thi hành án tại tỉnh Bình Dương về địa phương. Ngày 5/7/2010, Thọ đã gây ra vụ trộm xe máy rồi bỏ trốn. Ngày 28/7/2010, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc ra quyết định truy nã số 03 với đối tượng Nguyễn Văn Thọ. Vào Nam, Thọ tiếp tục gây án, trộm cắp tài sản tại nhà dân, bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 19/5/2010, Thọ bị cơ quan pháp luật tỉnh Bình Dương xử với 20 tháng tù giam.

Hiện PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Theo Vũ – Lý - Hùng (ANTĐ)