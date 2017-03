Bắt 9 đối tượng truy nã ở các tỉnh phía Nam

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã di lý 9 đối tượng có lệnh truy nã bị bắt khi đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về Nghệ An.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã cử các tổ công tác tiến hành vận động, truy bắt các đối tượng truy nã trốn ở các tỉnh Tây Nguyên và phía Nam và đã bắt được 9 đối tượng truy nã, trong đó có 6 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đó là: Phan Văn Thư (50 tuổi) ở thôn Vĩnh Hoàn, Bồng Khê, Con Cuông; Ngữ Văn Luận (27 tuổi) ở thị trấn Dùng, Thanh Chương; Nguyễn Nhân Bằng (23 tuổi) ở Hồng Long, Nam Đàn; Phạm Văn Hoạt (43 tuổi) ở xã Liên Thành, Yên Thành; Nguyễn Hải Đường (47 tuổi) ở Nam Thanh, Nam Đàn; Lò Văn Sỹ (24 tuổi) và Lò Văn Lâm (21 tuổi) đều trú tại bản Quèn, xã Liên Hợp, Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) ở xóm Trang Thọ, Hùng Tiến, Nam Đàn; Trương Văn Toàn (43 tuổi) ở Tây Hiếu, Thái Hoà.

Các đối tượng vụ án. Các đối tượng trên phạm các tội: cướp, trộm cắp, tham ô tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... Trong 9 đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng đã được bàn giao cho Công an Bình Phước, Bình Dương và Thủ Đức thụ lý. Hiện 6 đối tượng đưa về Nghệ An sẽ được giao cho Công an các huyện trong tỉnh củng cố hồ sơ, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo Mạnh Cường (CAND)