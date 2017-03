Bắt cặp vợ chồng lừa đảo trên 10 tỷ đồng

Cặp vợ chồng bị truy nã Hoàng Kim Thịnh và Bế Thị Thủy

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Lạng Sơn, vào năm 2008, Bế Thị Thủy và Hoàng Kim Thịnh thường trú tại Khu chung cư (thuộc đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Hai vợ chồng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người ở dân sau đó bỏ trốn. Bước đầu xác định số tiền trên 10 tỷ đồng.

Ngày 17/10/2008, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Thủy và Thịnh. Để không bị bắt, vợ chồng Thịnh liên tục di chuyển ở nhiều địa phương trong nước. Cuối năm 2010, hai vợ chồng đến tỉnh Quảng Ngãi trốn tại nhà trọ 123/30 đường Lê Trung Đình, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo. Sau một thời gian truy lùng, phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt hai vợ chồng Bế Thị Thủy và Hoàng Kim Thịnh.

Theo Thái Thụy (ANTĐ)