Trước đó, ngày 18-1, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được Bàn Sinh Tuyến (SN 1977, ngụ xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có lệnh truy nã từ năm 2008 của Công an tỉnh Thái Nguyên về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo T.Tiến (NLĐO)