Bắt đối tượng bị truy nã vì lừa đảo 30 tỉ đồng

Cứ tưởng đã thay tên đổi họ và dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt ở Nha Trang (Khánh Hòa), Bản sẽ có một cuộc sống chẳng khác nào bậc đế vương mà không bị phát hiện, bắt giữ…

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, trong tháng 9 và những ngày đầu tháng 10/2011, hàng chục người dân đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng Lê Văn Bản lên Công an tỉnh Bắc Ninh. Nội dung các lá đơn cho thấy, Bản đã “tung” ra thông tin có quen biết với nhiều “đại gia” về bất động sản trên địa bàn và chuẩn bị đầu tư xây dựng một khu đô thị mới ở Từ Sơn.

Nhẹ dạ, hàng chục người dân đã trao tiền cho Bản mà không biết đó là một âm mưu lừa đảo của y. “Ẵm” trọn 30 tỷ đồng, Bản trốn biệt tăm. Sau khi thu thập những chứng cứ, ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với “siêu lừa” Lê Văn Bản về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên đến 30 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2011, ngay sau khi nhận được tin từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh về hành tung của Lê Văn Bản có nhiều khả năng đang lẩn trốn ở Nha Trang, các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc.

Trước những thông tin tình hình trên, lãnh đạo Phòng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lực lượng trinh sát để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tập trung truy tìm đối tượng Bản. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được tung xuống địa bàn các khu dân cư, các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn nhưng vẫn không phát hiện đối tượng nào tên Bản từ phía Bắc vào.

Tuy nhiên, trong quá trình thu thập tin tức nắm tình hình, các trinh sát đã phát hiện một đối tượng tên Dũng, mà “dân chơi” ở các vũ trường, quán bar thường gọi là “Dũng bắc”, có nhiều nghi vấn về nhân thân và hành vi.

Mặc dù chưa thấy đối tượng này có hoạt động làm ăn hay buôn bán ở Nha Trang, nhưng hắn thường xuyên xuất hiện ở Nha Trang nhất là tại các quán bar, vũ trường với số tiền lớn. “Dũng bắc” còn vung tiền tiêu xài như nước và thường xuyên “bo” cho các nhân viên quán bar, vũ trường hàng triệu đồng, đặc biệt mỗi lần đi chơi hắn đều có vệ sĩ đi theo để bảo vệ. Ngoài ra, “Dũng bắc” còn thường xuyên thay đổi chỗ ở tại các khách sạn lớn trên địa bàn Nha Trang.

Từ đó các trinh sát đi đến nhận định: Nhiều khả năng chính tên này là Lê Văn Bản. Do đó, lãnh đạo Phòng PC52 đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng trinh sát một mặt thường xuyên theo dõi, bám sát đố tượng, một mặt trao đổi thông tin với Cục C52, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị cung cấp ảnh, đặc điểm nhận dạng của “siêu lừa” tên Bản để đối chiếu, so sánh.

Sau khi có thông tin của Công an tỉnh Bắc Ninh về đặc điểm nhận dạng và ảnh của đối tượng, lực lượng trinh sát Phòng PC52 đã xác định chính xác đối tượng Dũng "bắc" là đối tượng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã toàn quốc.

Cùng thời gian này, do đã vũng ra một số tiền lớn, Dũng “bắc” đã “cặp” với một cô gái tên Quế vốn là nhân viên vũ trường ở Nha Trang và chuyển về ở cùng với cô bồ này tại xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang). Tại đây, hắn thể hiện là một người kinh doanh thành đạt, cho tiền để cô gái này sửa nhà, bao cả gia đình Quế thường xuyên đi ăn nhậu ở các nhà hàng lớn trên địa bàn. Nhưng cũng chính vì thế mà “Dũng bắc” đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát thuôc Phòng PC52 Công an Khánh Hòa.

Một kế hoạch chi tiết nhằm truy bắt tên Lê Văn Bản đã được Phòng PC52 xây dựng một cách tỉ mỉ. Việc bao vây, chốt chặn xung quanh ngôi nhà đối tượng đang ở được các trinh sát chủ động lên phương án cụ thể và đề phòng mọi khả năng đối tương có thể dùng “hàng nóng” để tẩu thoát. Mọi sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính bí mật đến phút chót.

Đến khoảng 21 giờ ngày 16/11, trinh sát phát hiện đối tượng được một xe ô tô 16 chỗ đưa về tận nhà cô bồ ở xã Vĩnh Thạnh cùng với một người thanh niên khác. Khi các trinh sát chuẩn bị tấn công, bắt giữ, thì “Dũng bắc” cùng người thanh niên kia lại gọi một chiếc taxi chở đi, hướng về trung tâm Tp. Nha Trang.

Không để cho đối tượng có thể tẩu thoát, ngay lập tức, các trinh sát dùng xe máy tổ chức truy đuổi. Đến cung đường 23/10, đoạn gần bến xe liên tỉnh (Bến xe phía Nam, Nha Trang), do đường đông phương tiện qua lại nên chiếc xe taxi chạy chậm lại.

Cùng lúc, hai trinh sát tăng tốc xe máy chạy lên phía trước chặn đầu xe taxi lại và buộc tài xế xe taxi 4 chỗ phải dừng lại. Khi chiếc xe taxi vừa dừng lại cũng là lúc các trinh sát còn lại xông đến, áp sát hai bên cửa xe khống chế hai đối tượng đi trên xe taxi. Khi hai người này còn ú ớ để biện minh thì chiếc còng số 8 đã bập vào tay tên “Dũng bắc”.

Tại Công an tỉnh Khánh Hòa, “Dũng bắc” đã thừa nhận chính hắn có tên thật là Lê Văn Bản, đối tượng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã gắt gao. Cuộc chạy trốn của Lê Văn Bản chính thức khép lại. Vừa qua, một tổ Công tác Cục C52 Bộ Công an đã di lý tên Bản về Bắc Ninh để tiếp tục đấu tranh, xử lý hành vi phạm tội của siêu lừa này.

Theo Quang Khoa (ANTĐ)