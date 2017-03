Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đối tượng Nguyễn Huy Trìu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn vào lúc 16h ngày 18/8.

Đối tượng Nguyễn Huy Trìu (Ảnh: Thái Thanh)

Đây là đối tượng truy nã do cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 17/8/2011, Trìu đã cùng đồng bọn rủ nhau đến nhà ông Nguyễn Văn Quang (SN 1946, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đánh và cướp 1 tỷ đồng của 2 khách trọ là anh Trương Văn Bính (SN 1989, ở Quảng Ninh) và anh Nguyễn Văn Chung, ở Hà Nội.

Sau khi gây án, Nguyễn Huy Trìu đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với tên Trìu.

Sau 3 năm lẩn trốn, tên Trìu đã bị các chiến sỹ Công an bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Thanh Hoá đã bàn giao đối tượng nói trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hương Yên xử lý theo quy định.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)