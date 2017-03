Bắt đối tượng giết 4 người tại Trung Quốc, trốn truy nã sang Việt Nam

Chiều 23-12, Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa trao trả đối tượng Phác Vân Phong (quốc tịch Trung Quốc) cho Cục Công an Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc). Đây là đối tượng bị công an Trung Quốc truy nã về tội giết người.

Trước đó, ngày 3-12, công an tỉnh Lào Cai nhận được công văn từ phía Cục Công an Hà Khẩu đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng Phác Vân Phong (SN 1976), trú tại thị trấn Thang Nguyên, huyện Thang Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang. Đối tượng Phác Vân Phong Theo thông tin tức công an nước bạn, khoảng 18h ngày 27-12-1999, Phong cùng 1 đối tượng dùng súng bắn chết 1 người tại một quán nhậu đồ nướng. Sau đó, Phong đã đến Triều Dương (Bắc Kinh) sát hại thêm 3 người khác. Sau khi gây án, đồng bọn của Phong bị bắt và đã bị thi hành án tử hình. Riêng Phác Vân Phong bỏ trốn. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Lào Cai đã xác định được đối tượng nghi vấn giống Phác Vân Phong mang tên Lý Tuấn Vũ, quốc tịch Trung Quốc (SN 1975), đang tạm trú tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM. Sau khi thu thập đủ tài liệu, hình ảnh gửi sang phía Trung Quốc, công an tỉnh Lào Cai nhận được hồi âm từ phía Trung Quốc xác định Lý Tuấn Vũ chính là Phác Vân Phong. Trưa 21-12, trinh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai phối hợp với CATP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lý Tuấn Vũ, tức Phác Vân Phong. Qua đấu tranh, Phác Vân Phong khai đã thuê người làm hộ chiếu giả với cái tên Lý Tuấn Vũ. Khi bị bắt giữ, Phong đặt vấn đề “biếu” tổ công tác công an tỉnh Lào Cai 1 tỉ đồng để được thoát tội. Hành vi này đã bị lực lượng công an lập biên bản. Theo H.Q (An ninh thủ đô)