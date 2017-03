Bắt đối tượng sau 11 năm trốn lệnh truy nã

Tháng 6/2000, Phong và Dũng đã bị Cơ quan Công an bắt giữ và bị TAND Nghệ An xử Thạch Thái Phong 13 năm tù, Phạm Tiến Dũng chịu mức án 9 năm tù. Nghe tin đồng bọn bị bắt giữ, Yên đã nhanh chân cao chạy xa bay khỏi địa phương. Lệnh truy nã Trần Văn Yên được CSĐT Công an Nghệ An thông báo rộng rãi trên toàn quốc và hồ sơ của hắn được đưa vào danh sách những đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, tuy nhiên, tin tức về Yên không có nhiều, những nơi hắn có thể đến và từng đến cũng đã được chú ý tới nhưng mọi thông tin thu được về hắn là rất ít ỏi.

Đêm 13/8/2011, tin từ cơ sở báo về, tên Yên đã xuất hiện ở TP Vinh và rất có thể đang ở nhà người chị gái ở phường Cửa Nam. Ngay lập tức, CATP Vinh đã bố trí hai mũi công tác bí mật áp sát, vây quanh ngôi nhà phía bờ sông Cầu Đước, mũi còn lại phối hợp với Công an phường Cửa Nam kiểm tra tạm trú nhà chị gái của Yên. Sau khi kiểm tra tầng một, người nhà của Yên khẳng định không có ai ở trong nhà, thế nhưng khi trinh sát tiến lên tầng hai thì mặt nhiều người biến sắc. Và khi cánh cửa nhà vệ sinh trên tầng hai được mở ra, người đàn ông đang nấp phía trong không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên nhanh chóng bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường Cửa Nam.

Tại đây, lúc đầu anh ta khai tên là Trần Văn Tâm, em trai Yên, chứng minh thư bị mất đang chờ làm lại, thế nhưng hắn chợt giật bắn người khi một giọng nói đanh thép vang lên: “Anh không phải làm lại CMND đâu, anh Yên ạ” thì hắn thảng thốt cúi đầu. Trần Văn Yên thú nhận, 11 năm qua kể từ khi bỏ trốn, hắn vào tỉnh Quảng Bình hai năm làm thợ xây, rồi sau đó tiếp tục chạy vào Bình Dương, TP Hồ Chí Minh hành nghề bán nước mía dạo. Bẵng đi một thời gian chờ cho yên ắng, hắn quay về Hương Khê rồi sau đó vào Quảng Trị quê vợ. Vừa qua, nghe tin mẹ ốm, hắn lại từ Hương Khê chạy ra Vinh thì bị phát hiện bắt giữ.



Trước đó, Yên từng bị kết án 12 tháng tù vì tội trộm cướp trên các chuyến tàu Bắc-Nam. Thụ án chưa được bao lâu y trốn trại và bị bắt lại sau 7 năm trốn chạy. Sau khi mãn hạn tù, những tưởng Yên sẽ ăn năn hối cải làm lại cuộc đời. Nào ngờ “ngựa quen đường cũ”, Yên lại cùng với đồng bọn thực hiện 25 phi vụ trộm xe máy.

11 năm trốn chạy pháp luật, tên Yên cứ tưởng hồ sơ về hắn đã “ngủ yên” nhưng hắn đã nhầm, pháp luật sẽ không bao giờ “buông tha” khi tội lỗi mà hắn gây ra chưa được xử lý.

Theo Vinh Quang - Trường Vũ (ANTĐ)