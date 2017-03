Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã mang theo súng

Lê Văn Lộc, còn có biệt danh Huy Kỷ (28 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lộc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Lộc là đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) về tội gây rối trật tự công cộng, và có liên quan đến vụ án giết người do Công an quận Long Biên đang thụ lý, điều tra.

Ngày 1/12/2010, Nguyễn Ngọc Sơn (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) nhận được "đơn đặt hàng" đòi nợ hộ tiền cá độ bóng đá từ Hoàng Văn Thành, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thụy. Thành bị thua nhưng không trả tiền cho Hiếu. Đến 17h cùng ngày, Sơn rủ Lộc đi cùng, mang súng hỗ trợ Sơn đòi nợ. Tối hôm đó, Sơn đã bắn Thành bị thương.

Sau khi gây án, Sơn và Lộc bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Sơn.

Ngày 10/10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên (Hà Nội) có tin Lộc vừa về nhà thăm vợ con… Khi cánh cửa nhà Lộc vừa hé, các trinh sát đã bất ngờ ập vào, khống chế và bắt giữ Lộc trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Vào thời điểm đó, Lộc đang nằm ngủ trên tầng 2, khám dưới gối của hắn đang nằm lực lượng Công an thu giữ một khẩu súng K59 có 2 viên đạn...



