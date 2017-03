Bắt đối tượng truy nã bị nhiễm HIV

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Lương Ngọc Hải (28 tuổi, ngụ huyện Tinh Biên, tỉnh An Giang) sang Cơ quan điều tra để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lương Ngọc Hại tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ Công an, do ghen tuông nên Lê Nguyễn Ngọc Dung tìm gặp Hải thuê rạch mặt bà B.T.T. (năm nay 49 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) và đưa trước 1.000.000 đồng làm chi phí. Sau đó, Hải rủ thêm Trần Thanh Nam, Nguyễn Thanh Tùng (tự là Thích), Hồ Văn Cô Le (tự là Đậu) cùng tham gia.

Theo “hợp đồng” với Dung, nhóm Hải sẽ tổ chức rạch mặt bà T. với giá 6,5 triệu đồng. 12h ngày 28/7/2011, khi bà T. chạy xe ra khỏi nhà, nhóm của Hải liền bám theo đến đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Hiệp (xã An Phú, huyện Tịnh Biên) thì Nam, Cô Le, Tùng áp sát xe và kéo ngã bà T. xuống đường, dùng dao rạch nhiều nhát vào mặt gây thương tích 16%. Gây án xong, nhóm của Hải đến gặp Dung nhận tiền, Hải chia cho Tùng, Cô Le, Nam mỗi người 1,3 triệu đồng.

Sau đó, Dung, Nam, Tùng, Cô Le bị cơ quan Công an bắt giữ, riêng Hải trốn lên TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ và sống lang thang khắp nơi. Qua công tác trinh sát, khoảng 22h ngày 27/12, khi Hải vừa về đến An Giang thì bị bắt giữ. Được biết, Hải là đối tượng có tiền án và đang bị nhiễm HIV.



Theo C.Dzĩnh - Q.Mai (CAND)