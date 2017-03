Bắt đối tượng truy nã can tội giết người

Truy bắt lúc nửa đêm

22h35 đêm 4-12-2010, Đội 10 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), Công an TP Hà Nội nắm được thông tin Nguyễn Thiệu Quý, kẻ đã dùng súng săn giải quyết mâu thuẫn và làm bị thương một lái xe taxi tại khu vực xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn trong đêm 8-1-2007 bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người, đang xuất hiện tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thiệu Quý

Ngay lập tức, Ban chỉ huy Đội 10 báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và lập kế hoạch truy bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Sau khi khoanh vùng đối tượng có thể xuất hiện, các trinh sát phát hiện Quý ngồi ở một quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng cùng nhóm bạn khoảng 30 đối tượng. Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những người xung quanh trong khi thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng truy nã, các chiến sỹ công an lựa chọn thời điểm khi quán vắng khách.

0h15 phút hôm sau, một “nhân viên” đến gõ cửa Quý cùng nhóm bạn đang ngồi vì quá giờ quy định hoạt động và yêu cầu mọi người giải tán. Khi cánh cửa phòng hát vừa mở ra, các trinh sát Đội 10 đồng loạt ập vào trong, phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thiệu Quý. Trong khi đưa tên tội phạm trốn lệnh truy nã rời quán karaoke về trụ sở công an một số đối tượng bạn bè của Quý đã lên xe taxi và xe máy đuổi theo, ép xe ôtô của công an phải dừng lại. Chúng tỏ ra manh động, nhảy lên mui xe ôtô và dùng gạch, đá đập phá, ném vào xe của các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ, hòng giải cứu cho tên tội phạm ở bên trong. Trước tình huống nguy hiểm này, Trung tá Đào Anh Tuấn - Đội trưởng Đội 10 buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo các đối tượng tay lăm lăm hung khí, đang vây xung quanh xe ôtô chở tên tội phạm, rồi mới tiếp tục đưa Quý về trụ sở công an.

Hành trình trốn tội

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Nguyễn Thiệu Quý khai do mâu thuẫn với một số đối tượng ở khu vực xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, đối tượng này đã về nhà lấy súng săn để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Quý không gặp được các đối tượng có mâu thuẫn với mình và trong cơn bực tức, hắn dùng súng đe dọa, bắn lung tung vào một nhà hàng karaoke ở xã Phú Minh; đồng thời dùng súng bắn bị thương một lái xe taxi không liên quan gì đến những mâu thuẫn với hắn.

Ngoài vụ việc trên, với bản chất hung hăng côn đồ của mình, Nguyễn Thiệu Quý còn tham gia một vụ đánh nhau ở khu vực quán ăn chợ đêm Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm vào một ngày cuối tháng 11-2005. Hôm đó, Quý cùng Nguyễn Trọng Quyết, SN 1972, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh và một số đối tượng đi ăn đêm tại khu vực chợ đêm Đồng Xuân và xảy ra xô xát với một nhóm đối tượng khác. Quý đã lấy kiếm, rồi xông vào đánh đối phương một cách không thương tiếc. Trên đường về nhà, Quý còn xuống xe ôtô đuổi đánh nhân viên và đập phá tài sản tại một trạm soát vé cầu đường ở địa bàn quận Long Biên, chỉ vì Quý cho rằng nhân viên của trạm soát vé làm hắn “nóng” mắt.

Sau khi gây ra một loạt những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên, Quý đã bỏ trốn vào Quảng Bình, rồi đi theo đường bộ trốn sang Lào. Ở đất Lào, Quý nơm nớp lo sợ sẽ bị Công an Việt Nam bắt giữ, đã tiếp tục trốn sang Thái Lan một thời gian ngắn, rồi trốn tiếp sang Cộng hòa Séc. Tháng 9-2010, nguồn kinh phí để bỏ trốn đã cạn kiệt, Quý quay lại Thái Lan và đến ngày 20-11-2010 thì trở về Việt Nam.

Chui lủi trốn tránh pháp luật được ít ngày ở Hà Nội, tung tích tên tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Interpol Việt Nam đã bị các trinh sát Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Hiện tại, Nguyễn Thiệu Quý đã được Đội 10 chuyển giao cho Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội thụ lý để phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hà Trang (ANTĐ)