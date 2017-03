Bắt đối tượng truy nã đặc biêt nguy hiểm

Chiều 1-1-2012, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa đã bàn giao Phạm Phú Quốc (SN 1992, trú khu phố 4, Phước Hưng, thị xã Bà Rịa) cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quốc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã toàn quốc về tội giết người vào ngày 12-10-2011.

Quốc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã toàn quốc về tội giết người vào ngày 12-10-2011. Do mâu thuẫn trong việc giành quyền bảo kê vũ trường Obar ở thành phố Vũng Tàu, Phạm Đức Hùng (Hùng “Tây nguyên”, SN 1979, trú đường Thống Nhất) và Lê Xuân Vũ (SN 1976, trú đường Trương Công Định) hẹn nhau để “giải quyết”. Tuy chưa đến ngày hẹn, Vũ đã thuê một nhóm đối tượng từ thị xã Bà Rịa ra để đánh Hùng “Tây nguyên”. Tối 2-10, Ngô Văn Tài (Tài “Chu”, SN 1985), Nguyễn Quang Khánh (Khánh “khùng”, SN 1981), Huỳnh Lê Tấn Cường (Cường “lép”, SN 1984) và Phạm Phú Quốc được sự dẫn đường của một đối tượng chỉ điểm đã đi tìm Hùng. Đến hơn 19 giờ, khi nhìn thấy Hùng “Tây nguyên” đang điều khiển xe máy trên đường, Khánh “khùng” đã chặn đầu xe, xông vào chém nạn nhân ngã gục rồi bỏ đi. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Hùng thoát chết, song đến nay nạn nhân vẫn đang phải sống thực vật.

Phạm Phú Quốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực điều tra, những tên thủ phạm lần lượt bị bắt, riêng Phạm Phú Quốc đã lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội Truy nã tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa phát hiện Quốc đang sống cùng chị gái làm tiếp viên tại khu vực Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang. Ban ngày y lang thang vạ vật ở bên ngoài, chỉ đến tối mới mò về nơi ở của chị gái. Tối 27-12, một tổ trinh sát phục lót tại khu vực cầu Hộ, phường Ngọc Hiệp. Đến gần 21 giờ, khi Quốc đang trên đường mò về nhà thì bị các trinh sát ập vào tóm gọn. Trước đó, ngày 22-12-2011 trinh sát Đội Truy nã tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa cũng đã lần tìm ra tung tích và bắt giữ Nguyễn Trịnh Lanh (trú Thủy Nguyên, Hải Phòng), tên tội phạm giết người sau hơn 20 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc của chính người anh trai mình. Như vậy chỉ trong vòng một tuần, Phòng Truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa đã bắt được hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bàn giao cho công an các tỉnh bạn tiếp tục điều tra xử lý.

Theo HOÀNG MINH QUANG (CATP)