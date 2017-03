Bắt đối tượng truy nã khoác áo thợ mộc

Ngày 11/11, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực giáp ranh bản Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng truy nã Lại Quang Thực, 39 tuổi, trú tại bản Co Chàm, Lóng Luông, Mộc Châu.

Theo tài liệu của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Sơn La - đơn vị ra lệnh truy nã Lại Quang Thực về tội mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng này đã tham gia vào một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội.

Cách đây 1 năm, khi lực lượng chức năng triệt xóa đường dây này, đối tượng Thực đã bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, Thực khai nhận nghiện ma túy, sau khi trốn truy nã thì làm nghề mộc sinh sống trong các bản khu vực giáp ranh giữa Sơn La và Hòa Bình. Hiện đối tượng đã được Công an huyện Mộc Châu bàn giao cho Phòng PC47 Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.





Theo Hiếu Quỳnh (CAND)