Bắt đối tượng truy nã sau 11 năm lẩn trốn

Vào lúc 23 giờ 30 ngày 25/10, phòng cảnh sát truy nã Công an Nghệ An nhận được nguồn tin từ một mũi trinh sát ở địa bàn huyện Tân Kỳ báo về: Đối tượng Lê Văn Quang xuất hiện tại địa phương, đang ẩn náu trong nhà mẹ đẻ. Sáng sớm ngày 26/10, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã chỉ đạo một tổ công tác lập phương án truy bắt đối tượng.

Đối tượng Quang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát bao vây siết chặt khuôn viên của căn nhà và nhanh chóng ập vào bắt gọn đối tượng.



Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì cuối năm 1999, khi đang làm thuê cho một chủ trang trại cà phê ở huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông, Lê Văn Quang (sinh năm 1976, quê ở khối 5, Thị trấn Tân Kỳ huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã cùng đồng bọn gây ra một vụ trộm cắp tài sản với số lượng tương đối lớn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo đó, đối tượng Lê Văn Quang đã bị TAND huyện Đắc Min xử phạt 9 tháng tù giam. Nhưng chỉ sau án phạt 3 tháng, Lê Văn Quang đã cùng 4 tù nhân khác trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 13/3/2000, Công an tỉnh Đắc Nông đã có quyết định truy nã Lê Văn Quang.



Được biết, đối tượng Lê Văn Quang có một tuổi thơ không êm đềm. Bố mẹ ly hôn, mẹ đi lấy chồng, Quang ở với bố và dì. Gia đình bố và dì thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì sự hiện diện của Quang. Buồn chán Quang tìm đường vào Tây Nguyên làm thuê kiếm sống. Thất học, kém hiểu biết, nơi đất khách quê người nhiều cạm bẫy và Quang đã sa vào vòng lao lý.



Hiện đối tượng Lê Văn Quang đã được đưa vào trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chờ di lý về Công an tỉnh Đắc Nông để xử phạt theo quy định của pháp luật.



Theo Hồ Hà (GiadinhNet)