Bắt đối tượng truy nã Tạ Minh Đạo

Các đối tượng Hạnh, Đạo và phôi “sổ đỏ” giả

Theo tài liệu của lực lượng CSĐT tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (TTQLKT&CV) - Công an huyện Đông Anh cung cấp, Tạ Minh Đạo, Trần Thị Minh Hạnh và Bùi Văn Quyền, SN 1969, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh cấu kết với nhau làm giả “sổ đỏ” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đường dây này do Hạnh điều hành và ngày 6-8-2010, 3 đối tượng trên sử dụng “sổ đỏ” giả mang tên Bùi Văn Quyền, lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Quyền sang Đạo để Đạo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông qua môi giới của một người ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Đạo biết anh Ngô Trung Kiên, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng có nhu cầu mua đất. Đạo đã lừa anh Kiên là có miếng đất ở thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng (Đông Anh) muốn bán. Ngày 6-9-2010, các đối tượng Hạnh và Đạo cùng một người quen ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, dẫn anh Kiên đến nhà Quyền, ở thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng để xem đất, nhà. Tại đây, Đạo đã giới thiệu với “đối tác” là nhà của mình. Thực chất, Hạnh, Đạo và Quyền đã dựng lên màn kịch này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Kiên.

Một ngày sau khi đưa anh Kiên đi “xem đất”, Hạnh cùng hai vợ chồng Đạo đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Kiên bằng “sổ đỏ” giả, địa chỉ tại thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, với diện tích đất là 253m2, chủ đất mang tên Bùi Văn Quyền, ở thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng. Ngay sau đó, anh Kiên đã giao cho vợ chồng Đạo và Hạnh gần 1,9 tỷ đồng và thỏa thuận 3 tháng sau trả nốt 50 triệu đồng, nhận bàn giao nhà.

Sau khi đã thanh toán tiền cho Hạnh và vợ chồng Đạo, anh Kiên phát hiện “sổ đỏ” và các loại giấy tờ xác nhận nhà đất của Văn phòng Nhà - Đất huyện Đông Anh do Hạnh, Đạo đưa đều là giả, đã trình báo với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh. Cơ quan này đã trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội và xác định con dấu của UBND huyện Đông Anh, Phòng Địa chính nhà, đất và đô thị huyện Đông Anh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, nhà huyện Đông Anh cùng với chữ ký của những người có trách nhiệm trên những giấy tờ Hạnh và Đạo đưa cho anh Kiên đều được làm giả bằng công nghệ in phun màu rất tinh vi.

Sau khi làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Quyền trong thời hạn 4 tháng về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào thời điểm này, Hạnh và Đạo bỏ trốn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh ra quyết định truy nã.

9h30 sáng 8-12-2010, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an phường Long Biên, quận Long Biên đã bắt Tạ Minh Đạo theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đạo khai đã cùng với Quyền và Hạnh dùng “sổ đỏ” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Ngô Trung Kiên, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Mở rộng vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh được biết Bùi Văn Quyền, đồng bọn của Đạo và Hạnh còn sử dụng “sổ đỏ” giả để lừa chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ở Kim Mã - Ba Đình (Hà Nội), để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Đông Anh tiếp tục làm rõ và truy bắt đối tượng Trần Thị Minh Hạnh. Ai biết đối tượng Hạnh đang trốn tại đâu, báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Đông Anh (ĐT: 0.439.398.536) để kịp thời bắt giữ kẻ lừa đảo.

