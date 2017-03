Bắt giữ và di lý 4 đối tượng truy nã

Theo kết quả điều tra, Quyết phạm tội cố ý gây thương tích vào tháng 12/2011 tại Công an thị xã Thuận An. Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn về Hà Nội sinh sống rồi bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Liêm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tại thị xã Dĩ An vào tháng 6/2012. Mỹ phạm tội cưỡng đoạt tài sản tại TP Thủ Dầu Một vào năm 2003.

Cả hai đối tượng này cùng bị bắt tại nhà ở tỉnh Thái Bình.

Còn Thao phạm tội trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (thị xã Thuận An) vào tháng 7/2012, Thao bị bắt giữ tại nhà ở tỉnh Khánh Hòa.





Theo X.M (CAND)