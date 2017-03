Bắt gọn đại ca giang hồ sau ba năm trốn truy nã

Nguyễn Trung Hiếu đã trốn lệnh truy nã từ tháng 6-2012, sau khi đánh trọng thương anh V.V.N (SN 1974, ngụ tại thị xã Thuận An). Sau khi gây án, Nguyễn Trung Hiếu đã trốn khỏi địa phương.





Nghi can Nguyễn Trung Hiếu (biệt danh "Tí em") – công an Thuận An cung cấp

Tới đầu tháng 8 vừa qua, theo một nguồn tin trinh sát, có một nhóm năm nghi can do nghi can có biệt danh “Tí em” cầm đầu, đang tổ chức hỗn chiến thanh toán với một băng nhóm giang hồ khác, để tranh giành hoạt động bảo kê quán nhậu. Qua theo dõi, cơ quan công an xác nhận đại ca Tí em chính là Nguyễn Trung Hiếu. Hiếu đã tái xuất giang hồ, sau hơn ba năm trốn khỏi địa phương. Do đó, tối ngày 3-8, công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng công an phường Bình Hòa, phường An Phú tiến hành vây bắt Nguyễn Trung Hiếu cùng đàn em.

Được biết, “Tí em” – Nguyễn Trung Hiếu là nghi can chuyên cầm đầu các băng nhóm xã hội chuyên đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, bảo kê quán nhậu, quán bar, quán karaoke. Hiện tại, Nguyễn Trung Hiếu đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trốn truy nã và tổ chức bảo kê…