Bắt hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đó là Nguyễn Mạnh Vinh (Vinh “tuyết”), sinh năm 1981, ở số 24/110 đường Chợ Hàng và Đỗ Thế Anh (tức Anh “sẻ”), sinh năm 1980, ở số 3/3/43 đường Nguyễn Tường Loan, cùng quận Lê Chân, Hải Phòng.

Theo TTXVN, Vinh “tuyết” là kẻ mang trên người 2 lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc số 7 (ngày 4-6-2009) của Công an TP Hải Phòng và số 30 (ngày 29-6-2009) của Công an tỉnh Hải Dương. Điển hình, ngày 23-4-2009, do mâu thuẫn băng nhóm, y cùng hơn chục đối tượng khác đã dùng súng hoa cải bắn chết anh Nguyễn Công Tư (Tư “càng”) tại khu vực hồ bơi An Dương (Hải Phòng).

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn và liên kết với các đối tượng hình sự khác, tiếp tục hoạt động phạm tội tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam. Hồi tháng 6-2009, Vinh đã từng dùng súng ngắn quân dụng chống trả quyết liệt và trốn thoát trước sự vây bắt của lực lượng Công an Hải Dương.

Còn Anh “sẻ” là đối tượng từng có 3 tiền án với 11 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Gần đây, hồi tháng 7-2009, tên này đã cùng đồng bọn dùng dao kiếm chém một người dân ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị thương nặng, rồi tẩu thoát.

Tối 2-11-2010, Vinh “tuyết” và Anh “sẻ” cùng 5 đối tượng khác xuất hiện tại quán cafe 43 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng - Hải Phòng. Lực lượng Công an Hải Phòng đã kịp thời bắt giữ nhóm này.

Hiện cơ quan Công an thành phố đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội.