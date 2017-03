Bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt

Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH- Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Trần Văn Hải (SN1979) có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Lư, Yên Dũng, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định truy nã đặc biệt ngày 22/1/2009 của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Trần Văn Hải Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Hải khai nhận: vào đầu năm 2008, khi đang còn là nhân viên Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Bắc Ninh, do mối quan hệ quen biết Hải đã vay gần 3 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Vinh trú tại xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang và một số người khác để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Do thua lỗ không có khả năng trả tiền cho bà Vinh nên Hải đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Cuối năm 2009, Hải quay ra Hà Nội. Để tạo vỏ bọc, Hải đã sử dụng bộ hồ sơ mang theo để thi tuyển và được vào làm việc tại Công ty tài chính Điện lực đóng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chiều 4/1/2011, Hải đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ khi đang làm việc tại trụ sở công ty. Trước đó vào chiều 29/12/2010, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm- CA Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Dương Ngô Thọ (SN1986) tại nhà ở xã Ngọc Vân, Tân Yên, can tội mua bán trái phép chất ma tuý theo quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội. Đối tượng Dương Ngô Thọ Được biết vào rạng sáng 30-10-2008, tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe máy có nhiều nghi vấn. Khi bị kiểm tra, đối tượng điều khiển xe đã đưa 50 triệu đồng xin tha. Tổ công tác đã lập biên bản về việc hối lộ này đồng thời kiểm tra phát hiện trong balô đối tượng ngồi sau đang giữ có 1 quả lựu đạn, 1 bình xịt hơi cay cùng với 120.000USD và 2 triệu đồng. Tại cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội các đối tượng khai tên là là Tạ Xuân Tiến (SN 1963) trú tại xã Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên và Sồng A Đùa (SN1984) trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Các đối tượng này đã khai nhận ra đường dây mua bán hơn 20 bánh heroin liên quan đến nhiều đối tượng, số tiền mang theo là tiền thu vừa được từ việc bán heroin. Căn cứ lời khai nhận của các đối tượng này, cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã tiếp tục bắt giữ Mùa A Lánh, Bùi Văn Thi, Sồng A Chồng cùng trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La và Dương Ngô Thăng trú tại Ngọc Vân, Tân Yên. Riêng đối tượng Dương Ngô Thọ đã kịp bỏ trốn nên cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Đầu năm 2010, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Sồng A Chồng và Dương Ngô Thăng mức án cao nhất: tử hình; 3 bị cáo Đùa, Tiến và Lánh chung thân, bị cáo Thi 20 năm tù giam. Riêng đối tượng Dương Ngô Thọ khi nào bắt giữ sẽ tiếp tục xử lý. Theo Bắc Giang (ANTĐ)