Bắt kẻ cướp xe đạp sau 16 năm lẩn trốn

Sau đó, Sơn bỏ trốn và bị bắt sau 16 năm lẩn trốn



Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt được Lê Văn Sơn, 38 tuổi, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão theo quyết định truy nã của Công an huyện An Lão về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tối 28/8/1995, Sơn rủ Lương Văn Thắng ở cùng thôn sang xã Thái Sơn cùng huyện mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn. Đến khu vực giáp ranh 2 xã, phát hiện 2 thanh niên đèo nhau trên một xe đạp, Sơn dùng kiếm chém người ngồi trước.

Thấy hai nạn nhân vứt xe bỏ chạy, Sơn liền mang đi bán được 1.100.000đ rồi chia cho Thắng 300.000đ. Sau đó, Sơn bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hải Phòng đã bắt đối tượng tại Đồng Nai





Theo Đ.H (CAND)