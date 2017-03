Bắt kẻ giết vợ “đối thủ” sau 2 năm truy nã

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trương Văn Tỉnh (48 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai, tạm trú ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), can tội "giết người".

Trương Văn Tỉnh bị bắt.

Trước đó giữa Trương Văn Tỉnh và anh Sỹ Nhộc Sáng (SN 1970, cùng trú ấp 3, xã Đồng Tâm) đã nhiều lần xung đột về việc sử dụng con suối trong khu vườn rẫy của 2 người.

Khoảng 13h ngày 12/4/2010, anh Sáng đến nhà anh Lý Cá Cẩu (SN 1964, hàng xóm) chơi thì gặp Tỉnh. Tại đây, giữa anh Sáng và Tỉnh xảy ra xô xát. Thấy vậy chị Lục Xí Múi (vợ anh Sáng) lao vào can ngăn liền bị Tỉnh dùng dao làm bếp đâm trúng cổ khiến chị Múi chết tại chỗ.

Gây án xong, Tỉnh bỏ trốn, đến ngày 10/8/2010, Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định truy nã đối với Tỉnh.

Sau hai năm lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với các địa phương xác minh và bắt giữ khi Tỉnh đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.



Theo Long Điền (CAND)