Bắt kẻ quỵt nợ mang lệnh truy nã

Theo cơ quan CSĐT, năm 2010, với lý do cần vốn làm ăn, Yến đã vay mượn tiền của nhiều người tại TP. Huế. Bà Hoa (trú 30/8 Phạm Thị Liên, TP. Huế) đã nhiều lần cho Yến vay hơn 200 triệu đồng. Đến hạn trả, Yến liên tục hứa suông hoặc vay mượn người khác để trả lãi. Năm 2011, gia đình Yến bỏ trốn đến thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 27-8-2012, Công an TP. Huế ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Yến can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn quốc. Trưa 1-9, Yến bất ngờ bị các trinh sát Công an TP. Huế bắt và đã khai nhận tội.

Theo QUÂN HOÀNG (CATP)