Bắt kẻ truy nã vì tội chống người thi hành công vụ

Ngày 14/6, Công an xã Phú Nghĩa và Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã tổ chức vây bắt đối tượng có tên Điểu Ơi (45 tuổi, ngụ thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) bị Công an huyện Bù Gia Mập truy nã từ năm 2006về hành vi chống người thi hành công vụ.

Năm 2005, Điểu Ơi là đối tượng cầm đầu đào hầm cắm chông, ném đá… cản trở đoàn cưỡng chế thu hồi đất rừng tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Sau đó, Điểu Ơi bị Công an huyện bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ nhưng cho tại ngoại. Năm 2006, TAND huyện Bù Gia Mập đã mở phiên tòa xét xử vụ án trên, đồng bọn của Ơi đã ra trình diện đầy đủ và đã chịu sự phán xét của pháp luật nhưng Ơi đã bỏ trốn, không ra trình diện để tòa xử án. Từ đó đến nay, Ơi đã sống chui sống nhủi một mình trong rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập, nơi tiếp giáp với tỉnh Đắc Nông và biên giới Campuchia. Sau khi nghe quần chúng báo tin, lực lượng Công an đã tổ chức lực lượng để phá cửa xông vào nhà và bắt được Ơi khi y về thăm nhà.



Theo Minh Chính (CAND)