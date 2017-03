Bắt khẩn cấp kẻ giết, hiếp dã man một nữ sinh

Trước đó, do cả đêm 14.11 và ngày hôm sau không thấy con mình là em Mai Trà My (SN 1995, học sinh lớp 12 Trường THPT bán công Đông Quan, huyện Đông Hưng) về nhà, nghi ngờ em bị mất tích, ông Mai Đắc Cường (thôn Duyên Tục, xã Phú Lương- bố của em My) đã trình báo Công an xã Phú Lương và huyện Đông Hưng. Ngay lập tức, lực lượng công an đã vào cuộc để xác minh sự việc.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng công an thì đây có thể là một vụ bắt cóc. Tuy nhiên, qua các tài liệu trinh sát thu thập cho thấy việc mất tích của My có liên quan đến một số đối tượng cùng thôn, trong đó nổi lên Nguyễn Đình Khuyến là đối tượng khả nghi có liên quan trực tiếp đến việc mất tích của My. Ngay trong đêm, Khuyến được triệu tập lên cơ quan công an.

Qua 8 tiếng đấu tranh quyết liệt, cùng với những chứng cứ thu thập được, đến 5h sáng 16.11, Khuyến đã cúi đầu nhận tội và khai toàn bộ sự việc.

Khuyến khai: Vào hồi 18h30 ngày 14.11, Khuyến cùng nhóm bạn là Toàn, Thiên, Giang và Mai Trà My đến một nhà ở cùng thôn ăn đám cưới, sau đó ra quán uống nước. Đến 20h30, cả nhóm rời quán nước đi về. Lúc này, Khuyến nảy sinh ý định quan hệ tình dục với My.

Khuyến nói với Toàn, Thiên, Giang đi về trước vì mình có chút chuyện hỏi My. My hỏi chuyện gì thì Khuyến nói là xin số điện thoại của Phương (bạn cùng lớp với My). Thực ra Khuyến giả vờ xin số để câu giờ, tìm cách tiếp cận My. Tưởng thật, My tìm số của Phương trong điện thoại cho Khuyến. Trong lúc đó, Khuyến nhắc My là cả hai nên đi sâu vào khu ruộng vắng một chút, đứng đây “không tốt” cho My nếu ai thấy.

Khi tìm được số, My đưa máy cho Khuyến nói chuyện với Phương. Lát sau, Khuyến nói Phương không nghe máy (thực tế là Khuyến cố tình tắt máy). Thấy vậy, My nhắn tin cho Phương. Trong lúc đó, Khuyến bất ngờ ôm chặt từ phía sau My và nói yêu My. My phản ứng dữ dội và đẩy Khuyến ra.

Song như con thú hoang, Khuyến đã bóp cổ, bóp mũi My với mục đích quan hệ tình dục bằng được. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thấy My đã chết, Khuyến chạy về nhà bác xin ngủ nhờ. Tại đây, Khuyến nói dối là bị một nhóm thanh niên hành hung.

Đến 4h sáng 15.11, Khuyến chạy ra hiện trường rồi kéo xác My vào chỗ ruộng mới gặt cách đó khoảng 20m, lấy rơm, cỏ phủ lên. Sau đó, Khuyến ung dung về nhà tắm giặt coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Bình, Khuyến làm nghề phụ hồ ở tỉnh Bắc Giang, mới về ăn cưới thì gây ra chuyện tày đình này.

Chiều 16.11, đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Khuyến về tội giết người và hiếp dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo T.Thảo (Lao Động)