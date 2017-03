Bắt một doanh nhân Hàn Quốc bị truy nã quốc tế

Ngày 6/6/2011, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cơ quan thường trực phía Nam, C52B - Bộ Công an) đã bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế Lee Chang Sun (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên đại diện chi nhánh Công ty You and I Centrai Holdings Co. LTD (Hàn Quốc) tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Cảnh sát Hàn Quốc, trong thời gian làm đại diện chi nhánh (từ 2008-2009), Lee Chang Sun cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 28.000.000 USD dưới danh nghĩa đầu tư trồng ngô tại một trang trại ở Việt Nam. Riêng Lee Chang Sun đã biển thủ của công ty khoảng 6.000.000 USD.

Quá trình điều tra, các trinh sát C52B xác định, Lee đã lấy vợ người Việt Nam và đang cư trú tại TP.HCM. Khi Lee xuất hiện tại đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM thì bị bắt giữ. Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đã bàn giao Lee Chang Sun cho Cảnh sát Hàn Quốc.

