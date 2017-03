Bắt trưởng phòng doanh nghiệp than mang lệnh truy nã

Tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối Phạm Văn Tám, là quyền Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện, an toàn - Công ty cổ phần Dịch vụ than Hòn Gai thuộc Công ty than Hòn Gai, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Phạm Văn Tám tên thật là Phan Văn Tám, sinh năm 1966, ở phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Sơn La về tội "Giết người", từ tháng 3/1993.

Thông qua trao đổi công tác nghiệp vụ với Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được yêu cầu hỗ trợ xác minh, truy bắt một đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh này là Phan Văn Tám, SN 1966, ĐKTT tại phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La do hành vi sát hại chính người vợ của đối tượng là chị Phạm Thị Hậu, SN 1972.

Tài liệu ban đầu Công an Sơn La cung cấp, nhiều khả năng đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các trinh sát phối hợp với lực lượng Công an cơ sở xác minh phát hiện ở tổ 42, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả có đối tượng trùng tên và có đặc điểm nhân dạng giống với đặc điểm do Công an Sơn La cung cấp, đối tượng cũng tên là Tám, song đối tượng không phải là Phan Văn Tám mà là Phạm Văn Tám, ngoài ra còn khác nhau về năm sinh. Phạm Văn Tám có vợ và 3 con.

Kiên trì đi sâu xác minh nhân thân đối tượng, sau một thời gian khá dài, trinh sát đã có đủ tài liệu khẳng định Phạm Văn Tám chính là đối tượng Phan Văn Tám mà Công an tỉnh Sơn La truy nã 17 năm trước. Sở dĩ đối tượng có thể thay đổi họ và năm sinh là do có người nhà làm ở phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La. Năm 1998, được sự giúp đỡ của người này, Tám từ Quảng Ninh về quê làm lý lịch giả lấy địa chỉ ở tổ 14, phường Quyết Thắng. Từ xác nhận của Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng và bản sao giấy khai sinh mang tên Phạm Văn Tám, SN 1968, thường trú tại tổ 14, Quyết Thắng, Tám làm hộ khẩu về nhập cùng với vợ ở tổ 42, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả và đến cơ quan Công an sở tại làm CMND mang tên Phạm Văn Tám.

Bước đầu đối tượng khai nhận tại cơ quan Công an, buổi tối một ngày đầu tháng 3/1993, từ mâu thuẫn với vợ Tám là Phạm Thị Hậu, SN 1972, trong lúc nằm trên giường Tám đã dùng khuỷu tay thúc vào sườn trái vợ. Được ít phút vợ Tám kêu đau, đối tượng đã cùng chị vợ đưa đến Bệnh viện Sông Mã cấp cứu song do bị giập lá lách nên 2 ngày sau thì chị Hậu chết. Sau khi lo tang ma cho vợ xong, Tám bỏ trốn.

Hiện đối tượng đã được Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La xử lý theo quy định của pháp luật.





Theo M.Châu (CAND)