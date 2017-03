Bắt và vận động đầu thú 17 đối tượng bị truy nã

Thượng tá Trần Đức Triệu, Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: đơn vị vừa bắt được hai đối tượng gồm: Nguyễn Hữu An (23 tuổi) bị Công an huyện Hướng Hóa truy nã về tội Trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại TP.HCM và Mai Xuân Thảo gây tai nạn chết người tại thị xã Quảng Trị đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, kết thúc đợt cao điểm truy bắt và vận động đầu thú đối tượng bị truy nã (bắt đầu từ trước tết Nguyên đán 2013 đến nay), các đơn vị CA tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ và vận động đầu thú thành công 17 đối tượng, trong đó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt 4 đối tượng và vận động 8 đối tượng ra đầu thú, có 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Thượng tá Trần Đức Triệu cho biết thêm, để đạt được kết quả đó, đơn vị chú trọng công tác vận động đầu thú, bên cạnh đó các trinh sát thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát kỹ các mối quan hệ của các đối tượng phạm tội; đến tận nhà các đối tượng để động viên, thăm hỏi, vận động...

Theo Thanh Bình (CAND)