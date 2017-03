Bắt, vận động nhiều đối tượng truy nã đầu thú

Ngày 15-12, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản, bắt 5 đối tượng gồm: Trần Thanh Tùng, SN 1978, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Hoàng Thiết, SN 1991, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và Hoàng Văn Huy, SN 1987; Nguyễn Nhật Tuấn, SN 1992; Vũ Văn Huấn, SN 1957, đều trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 0h15 ngày 13-12-2010, các đối tượng trên đột nhập vào Công ty Môtô Thái Dương, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm để trộm cắp 1 máy phát điện và 1 môtơ.

Tổng giá trị tài sản chúng trộm cắp gần 100 triệu đồng. Trước đó, cũng trong ngày 15-12, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội điều tra khám phá vụ trộm cắp tài sản, bắt các đối tượng Đỗ Tiến Long, SN 1974, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và Văn Đình Quân, SN 1979, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ngày 13-12-2010, các đối tượng Long và Quân đã vào cửa hàng kinh doanh áo cưới của chị Nguyễn Thị Phi Nga, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy trộm cắp 1 điện thoại Iphone (trị giá 20 triệu đồng). 4 ngày trước khi gây ra vụ trộm cắp tài sản trên, Quân và Long đã vào cửa hàng bán quần áo tại phường Quang Trung, quận Đống Đa trộm cắp 1 chiếc ví của chị Nguyễn Thanh Hương, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Trong ví có hơn 1 triệu đồng, 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ cá nhân của người bị hại.

Cũng trong các ngày 15, 16-12-2010, các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tập trung bắt và vận động được 5 đối tượng truy nã đầu thú. Đáng chú ý, trong ngày 15-12, Đội 10 đã bắt được 2 đối tượng truy nã là Đỗ Quang Tư, SN 1985, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, can tội cố ý gây thương tích, theo quyết định truy nã của Công an huyện Chương Mỹ (ngày 25-10-2010) và đối tượng Nguyễn Thị Hà Đông, SN 1982, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (ngày 31-8-2010). Cùng ngày 15-12, Đội 2 đã vận động được Nguyễn Hằng Đô, SN 1965, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc (ngày 13-10-2010) ra đầu thú. Ngày 16-12, Đội 8 đã bắt đối tượng truy nã Hoàng Văn Hải, SN 1978, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình can tội trốn lậu thuế, theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (ngày 8-5-2003).

Bên cạnh công tác điều tra, khám phá các ổ nhóm trộm cắp tài sản và bắt, vận động nhiều đối tượng truy nã đầu thú, trong ngày đầu thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng côn đồ hung hãn, nhằm phòng ngừa trọng án và hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố một vụ án giết người với một bị can; phục hồi điều tra một vụ án giết người, cố ý hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo Hồng Tuấn (ANTĐ)