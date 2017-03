Bắt vi phạm giao thông, ra đối tượng truy nã

Ngày 23-2, Công an quận Thủ Đức-TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hậu (SN 1985, quê Nghệ An) để lập thủ tục bàn giao Công an TP Vinh (Nghệ An) theo quyết định truy nã.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ Nguyễn Đậu Long (SN 1981, quê Nghệ An) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 22 giờ ngày 21-2, khi tuần tra địa bàn khu phố 5, Công an phường Linh Xuân (Thủ Đức) phát hiện Long và Hậu điều khiển xe máy BKS 59V1-28781 không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Phát hiện trong người Hậu có 1 cây roi điện và Long có 1 cây đoản bẻ khóa xe máy nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, cả hai khai nhận đang đi người dân để xe máy sơ hở để lấy trộm. Chúng mang theo đoản để phá khóa và roi điện để chống lại nếu bị truy đuổi.

Qua xác minh lý lịch thì được biết Long từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và kết quả xét nghiệm đối tượng này nghiện ma túy nặng.

Hậu đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh truy nã vì đã bỏ trốn, không chấp hành hình phạt 54 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Theo Đ. Lê (NLĐO)