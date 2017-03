'Bảy cụt' giả danh trung tướng bị truy nã toàn quốc

Chiều 20-3, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc với Nguyễn Thiên Hưởng (64 tuổi, tức "Bảy cụt", ở Nghệ An) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.