Bị bắt sau 5 năm lẩn trốn

Chiều 27-5, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt Đặng Văn Sự (SN 1978, trú thôn Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) sau hơn 5 năm lẩn trốn, tại một công ty nuôi tôm ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đắk Lắk về tội cố ý gây thương tích.

Theo lời khai ban đầu của Sự, năm 2006, y từ Bình Định lên làm rẫy tại thôn 5, xã Ea Nam huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian làm ở đây, Sự cho một người đàn ông ở huyện Tây sơn (Bình Định) cùng làm rẫy mượn tiền.

Đến hẹn, Sự chạy xe máy đến đòi tiền nhưng người đàn ông này không trả mà còn lời qua tiếng lại. Ttức giận, Sự lấy bình nước đập xuống đất thì bị cha con ông này đánh, Sự bỏ xe chạy đi.

Một lúc sau, Sự đến lấy xe nhưng cha con ông này không trả chìa khóa nên Sự lấy cán cuốc đánh đàn ông này bị thương. Trong khi Công an huyện Ea Hleo tiến hành điều tra thì Sự bỏ trốn nên bị truy nã.

Trốn được một thời gian, Sự về quê lấy vợ và xin vào làm tại một công ty nuôi tôm ở xã Mỹ An đến nay thì bị bắt. Theo T.Khoa (NLĐO)