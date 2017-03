Bị bắt sau 7 tháng lẩn trốn

Cách đây hơn 7 tháng, tại ngã ba xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ xảy ra vụ án gây rối TTCC dẫn đến án mạng. Nạn nhân là anh Đặng Văn Lập, SN 1974, ở thôn 4, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, bị một nhóm đối tượng đánh đến chết. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Đội 13, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (TTXH) Công an TP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ đối tượng chính là Hoàng Thế Cường, SN 1982, trú tại cụm 3, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ.

Qua đấu tranh, cơ quan công an được biết 13h ngày 15-4-2010, Cường cùng một số đối tượng trong đó có Dương Văn Bình, đến quán bi-a ở thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ chơi. Tại đây, Cường đại diện cho nhóm của mình chơi bi-a với một nhóm khác và giao kèo bên nào thua phải chiêu đãi bên thắng một bữa rượu lẩu rau. Tàn cuộc chơi, Cường bị thua đã cùng nhóm của mình dẫn nhóm đối phương đến một quán rượu gần ngã 3 xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ.

Tại đây, Cường, Bình cùng các bạn gặp anh Lập đang ngồi uống rượu với bạn là anh Sơn, ở thị xã Sơn Tây. Do anh Sơn là bạn chị gái mình, Cường cùng các bạn đã ngồi uống rượu luôn tại chỗ anh Sơn và anh Lập. Đến 19h30 cùng ngày, Bình cùng một số bạn rời khỏi quán rượu, Cường vẫn ngồi và dẫn đến mâu thuẫn với anh Lập. Cường đã dùng điếu cày đập vào đầu anh Lập dẫn đến chảy máu. Sau đó, anh Lập được anh Sơn đưa đi khâu vết thương.

Sau khi rời khỏi quán rượu ở ngã ba Xuân Phú, Bình cùng nhóm bạn quay về quán bi-a ở thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên chơi và nhận được điện thoại của chủ quán rượu ở ngã ba xã Xuân Phú báo tin Cường và anh Lập say rượu, xảy ra xô xát. Bình cùng một số đối tượng khác dùng xe máy tức tốc quay lại.

Tại đây, Bình chứng kiến anh Lập vừa được anh Sơn đưa đi sơ cứu vết thương về, tiếp tục bị Cường đánh. Bình đã đẩy Cường ra và đánh anh Lập ngã dúi dụi xuống mặt đường. Sau khi bị các đối tượng trên đánh, anh Lập đã tử vong. Biết anh Lập chết, Bình đã bỏ trốn còn Cường bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tháng 7-2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội căn cứ vào các tài liệu điều tra của Công an huyện Phúc Thọ đã quyết định truy nã Dương Văn Bình về hành vi gây rối TTCC. Chiều 29-11-2010, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Đội 13, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ Dương Văn Bình khi Bình đang lẩn trốn trong một quán cà phê ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Bình khai đã có vợ và một con trai mới hơn 1 tuổi, từng có 1 tiền án cố ý gây thương tích từ năm 2006, bị Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ xử phạt 18 tháng tù. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Dương Văn Bình, hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

