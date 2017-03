Bị truy nã đặc biệt... trở thành người mua bán ve chai

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt Nguyễn Chí Dũng (tự Dũng "Mi Sên", 34 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) là đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm, bị cơ quan CSĐT Công an An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc từ tháng 7/2009 cho đến nay.

Trước đó, rạng sáng 30/6/2009, tại khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên đã xảy ra một vụ giết người, nạn nhân là Chung Trương Thái (35 tuổi, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) bị Nguyễn Chí Dũng đâm bằng dao dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Dũng "Mi Sên" bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi tên, họ, nơi cư trú thành Võ Hoàng Thiện (35 tuổi, trú phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh) để trốn ra phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng sinh sống bằng nghề mua bán ve chai.





Theo Đức Văn (CAND)