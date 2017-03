Bị truy nã đặc biệt vẫn lập nhiều công ty để lừa đảo

22 giờ ngày 6-7, trinh sát Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an tại TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt Trần Viết Phụng (còn có tên là Trần Viết Chí, SN 1950, ngụ đường Bạch Đằng, quận Tân Bình), là đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có hai tiền án về hành vi lừa đảo (bị Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TPHCM phạt 5 năm tù; bị Tòa án TPHCM phạt 8 năm tù), sau khi đi cải tạo về Phụng vẫn “ngựa quen đường cũ”, vi phạm ngày một nghiêm trọng hơn. Trần Viết Phụng và Trần Ngọc Tiến Thủ đoạn của Phụng là thành lập nhiều công ty rồi lấy danh nghĩa giám đốc ký hợp đồng mua bán các loại nguyên, vật liệu với nhiều công ty khác, nhưng chỉ tạm ứng một ít tiền, rồi bán cho các công ty khác với giá rẻ. Thu tiền xong, Phụng đóng cửa công ty bỏ trốn. Bị truy nã nhưng Phụng vẫn đến Long An, Hậu Giang thành lập nhiều công ty để lừa đảo. Khi bị đối tác ráo riết truy tìm, gã trốn về Đồng Tháp thành lập Công ty TNHH DV-TM Phương Phụng để tiếp tục lừa đảo thì bị Cảnh sát truy nã phát hiện, bắt giữ. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao Trần Viết Phụng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TPHCM tiếp tục thụ lý. Để tố giác tội phạm và truy tìm tài sản, những doanh nghiệp, cá nhân bị Phụng lừa đảo xin vui lòng liên lạc với đơn vị này.

Cùng ngày, trinh sát Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt được Trần Ngọc Tiến (SN 1982, ngụ tỉnh Thái Bình) là đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, năm 2008, thi hành án được 6 tháng tại tỉnh Điện Biên, Trần Ngọc Tiến trốn trại.

Theo GIA VIỄN (CATP)