Bị truy nã, trốn sang Lào buôn 58 kg heroin về nước

Ngày 29-5, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố đối với Ly A Thếnh (SN 1975 đăng ký hộ khẩu tại xã Na Ư, huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên), Ly A Chứ (SN 1980, hộ khẩu ở xã Chiềng Ngần, TP Sơn La - tỉnh Sơn La) và Boun Miher Khamtong (SN 1989, quốc tịch Lào, trú tại huyện Viêng Xay - tỉnh Hủa Phăn, Lào) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2006, Ly A Thếnh bị cơ quan CSĐT tỉnh Điện Biên truy nã vì mua bán trái phép chất ma túy. Thếnh đã sang Lào để trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên “ngựa quen đường cũ”, tại Lào, Thếnh được Xẻng Kẹo, một đối tượng người Lào chuyên mua bán ma túy, thuê vận chuyển heroin sang Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4-8-2012, Thếnh điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát Lào tới gặp Xẻng Kẹo nhận 60 bánh heroin và 60 gói ma túy tổng hợp (12.000 viên) được cất giấu vào bình nhiên liệu phụ của xe ô tô. Trên chuyến xe này còn có Chứ và Khamtong do Xẻng Kẹo bố trí đi cùng.

Ngày 5-8-2012, 3 đối tượng vào Việt Nam qua cửa khẩu Loóng Sập - tỉnh Sơn La. Khi đến khu vực km 100+200 quốc lộ 6A, địa phận xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa Bình thì bị Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thếnh và Chứ khai từ tháng 5 đến tháng 8-2012, chúng đã 5 lần vận chuyển ma túy với tổng trọng lượng gần 58 kg heroin và 1,1 kg ma túy tổng hợp. Khamtong khai cũng đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy 2 lần với tổng trọng lượng 24 kg heroin.