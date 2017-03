Bị truy nã vẫn tiếp tục lừa đảo

Chị Đỗ Thị Nga, SN 1976, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân có nhu cầu bán chiếc xe máy Honda SH trị giá 135 triệu đồng và đăng tin rao bán chiếc xe trên báo. Nắm được thông tin này, một nam thanh niên đã liên hệ qua điện thoại, ngỏ ý muốn mua chiếc xe và hai bên đã hẹn gặp nhau để xem xe tại khu vực gần ký túc xá Mễ Trì (Thanh Xuân). Đến hẹn, chị Nga mang xe cho khách xem, nhưng anh ta chưa mua ngay mà tiếp tục hẹn để chiều đưa một người em đến xem lại xe rồi quyết mua luôn.



Theo Hà Trang (ANTĐ)

Chiều hôm đó, người khách đi cùng một nam thanh niên trên chiếc xe máy Honda Dream II, đến gần ký túc xá Mễ Trì gặp chị Nga. Anh ta tỏ vẻ rất muốn mua chiếc xe và lợi dụng lúc người thanh niên cùng đi không chú ý, đã ghé tai chị Nga giới thiệu đây là em trai mình. Thấy người thanh niên ăn mặc lịch sự, nói năng dễ nghe và giới thiệu đi cùng người nhà đến xem xe, chị Nga không nghi ngờ đã giao chìa khóa xe cho khách đi thử. Đợi lâu không thấy khách mang xe về để tiếp tục giao dịch mua bán, chị Nga hỏi người thanh niên cùng đi với vị khách đang đi thử xe máy của mình mới biết anh ta làm nghề “xe ôm”, không hề dính dáng đến người thanh niên đã đề nghị chị Nga cho đi thử xe… để “mua”.Điều tra vụ lừa đảo nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tổ chức rà soát nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động trộm cắp xe máy đắt tiền trên địa bàn thành phố; đồng thời kiểm tra hành chính nhiều điểm trông giữ xe, hiệu cầm đồ… tại một số quận nội thành để truy tìm tang vật vụ án. Qua công tác rà soát, nắm tình hình, các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thanh Xuân phát hiện tại khu vực xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (gần sân vận động Quốc gia) xuất hiện một nam thanh niên đến thuê trọ, đang sử dụng một chiếc xe Honda SH không biển kiểm soát, màu đen, có nhiều đặc điểm trùng khớp với chiếc xe của chị Nga đã bị đối tượng mượn cớ đi thử xe rồi chiếm đoạt. Xác minh nhanh về nhân thân đối tượng nghi vấn, cơ quan công an được biết đối tượng này là Vũ Đắc Nhã, SN 1980, ở huyện Hoài Đức, hiện đang ở trọ cùng với người yêu tại khu vực gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.Qua trao đổi thông tin với công an một số tỉnh vùng trung du Bắc bộ, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân được Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp Nhã đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra lệnh truy nã, can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Nhã và khai thác mở rộng vụ án, được biết đối tượng này đã gây ra 5 vụ án lừa đảo, chiếm đoạt xe máy với thủ đoạn tương tự tại địa bàn Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Giang. Vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân mở rộng.