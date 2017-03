Bốn đối tượng nguy hiểm đang có lệnh truy nã sa lưới

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao 4 đối tượng, gồm: Trần Thế Kiên, 38 tuổi, trú tại xã An Bình; Nguyễn Đình Bịnh, 43 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa, cùng huyện Nam Sách; Nguyễn Quang Huy, 42 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ và Nguyễn Văn Hạnh, 35 tuổi, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, đều thuộc tỉnh Hải Dương, cho Công an các huyện sở tại để xử lý.

Đây là 4 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam từ năm 2003.





Theo D.H (CAND)