Chân dung kẻ 4 lần thay tên đổi họ và 22 năm trốn lệnh truy nã

Sáng ngày 18/9/2012, CA huyện Quỳnh Lưu nhận được thông tin Nguyễn Ngọc Huỳnh (SN 1969, trú xóm 7B, xã Quỳnh Châu) - tên tội phạm có lệnh truy nã toàn quốc về tội giết người xuất hiện. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Quỳnh Lưu kết hợp cùng công an xã Quỳnh Châu bí mật tiếp cận nhà Huỳnh.

Lệnh truy nã đối với Huỳnh được QK5 phát đi từ năm 1990.

Khoảng 1h sáng ngày 19/9/2012, đối tượng Huỳnh đang lò dò từ trong rừng đi ra (nhà Huỳnh ở gần rừng - PV), nhìn trước ngó sau rồi luồn vào nhà đóng sập cửa lại. Vòng vây lập tức được khép chặt. Trưởng công an xã Quỳnh Châu được phân công đến gõ cửa kêu gọi Huỳnh ra đầu thú. Hắn mở cửa sau lao tuốt vào rừng nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 4/1987, Nguyễn Ngọc Huỳnh đi công nhân quốc phòng chuyên trồng cà phê thuộc đội 5, trung đoàn 352, Binh đoàn 15 QK5 thuộc tỉnh Đắc Lắc. Nhân ngày quốc tế lao động 1/5/1990, toàn thể anh em đội 5 tề tựu đông đủ tại bếp ăn tập thể tổ chức liên hoan. Trong lúc tổ chức liên hoan Huỳnh bị đội trưởng Trần Ngưỡng phê bình vì để dân vào vườn cà phê lấy củi. Ngày vui, bị đội trưởng phê bình trước toàn đội nên Huỳnh rất bức xúc lắm và nuôi ý sẽ nói lại với đội trưởng.

Ngày hôm sau, toàn đội tiếp tục tổ chức mừng đội trưởng Trần Ngưỡng đạt danh hiệu “lao động xuất sắc”. Thấy anh em toàn đội ai cũng nâng ly chúc mừng đội trưởng Trần Ngưỡng đạt danh hiệu, Huỳnh cũng tiến đến chạm ly. Vừa chạm ly, Huỳnh vừa trách chuyện hôm qua đội trưởng trách móc mình giữa toàn đội làm bẽ mặt. Trần Ngưỡng vỗ vai Huỳnh và bảo rằng: Cả đội đang vui, hãy cho qua.

Nhưng có men rượu, đội trưởng nhỏ con, yếu thế nên hắn càng hung hăng dữ tợ định đánh Trần Ngưỡng. Thấy vậy, mọi người can ngăn. Huỳnh ấm ức định bỏ cuộc nhậu thì phát hiện khẩu súng AK dựng ở góc nhà. Hắn như kẻ say máu lao đến cướp súng chĩa vào anh Ngưỡng siết cò. Rất may, một đồng đội nhanh tay hất ngược họng súng lên trời, băng đạn cùng lúc đó nổ sát trên đầu làm mọi người hốt hoảng. Huỳnh lập tức bị anh em khống chế giao cho đội cảnh vệ. Ngày 3/5/1990, Phòng điều tra hình sự QK5 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huỳnh về tội “hành vi giết người”.

Đối tượng Huỳnh trốn lệnh truy nã sau 22 năm đã bị bắt với 4 lần thay tên đổi họ.

Vào nhà tạm giam được 20 ngày, Huỳnh đã trốn trại. Sau khi trốn trại, trở về quê, Huỳnh lên kế hoạch cưới vợ. Cưới vợ xong, Huỳnh làm một bộ hồ sơ giả rồi ra tỉnh Tuyên Quang làm công nhân.

Ngày 18/12/1990, sau một thời gian truy tìm không kết quả, phòng điều tra hình sự QK5 đã ra “Quyết định truy nã toàn quốc” đối với Huỳnh về tội “hành vi giết người”. Sau khi phát hiện mình bị truy nã toàn quốc, hắn đã rời khỏi địa bàn tỉnh Tuyên Quang lấy một tên mới là Huy và vào tận núi rừng Tây Nguyên tiếp tục lập nghiệp, sinh sống với cuộc sống trên rẫy.

Để không bị phát hiện, Huỳnh đã tự mình dựng lên một kịch bản: tự gây tai nạn và dùng dao phạt vào một bên tai phải của mình để mong hình dạng sẽ thay đổi, tránh sự truy tìm của luật pháp. Ở núi rừng Tây Nguyên được hơn 2 năm, thấy cuộc sống không yên ổn, luôn lo lắng nên Huỳnh tiếp tục trốn vào làm thuê cho một hãng nước mắm ở Bình Thuận.

Sau đó, Huỳnh quay ra Đà Nẵng với cái tên mới là Ngọc. Tại đây, Huỳnh dưới bỏ bọc tên giả đi đánh cá thuê. Nhưng cũng chỉ được vài năm, hắn lại quay vào Vũng Tàu dưới với tên mới là Nguyên và làm thuê cho một hãng nước đá tại đây.

Song những năm sau đó, Huỳnh sống chui lủi khắp nơi và vẫn bí mật về quê và kịp có với vợ 4 đứa con (3 gái, 1 trai). Và lần về mới đây là ngày 18/9/2012, bí mật, thông tin của Huỳnh bị phát giác và đã bị CA huyện Quỳnh Lưu thộp cổ sau hơn 22 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 19/8 Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh và Công an phường Đội Cung cho biết đã bắt giữ Trần Thị Hoè (SN 1966, xã Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh, tạm trú tại khối 2, P Đội Cung, TP Vinh), là đối tượng bị truy nã về tội "mua bán trái phép chất ma túy", bỏ trốn khỏi địa bàn sau gần 10 năm.

Công an cho biết, năm 2001, Trần Thị Hòe và chồng bị TAND TP Vinh tuyên phạt mỗi người 2 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Tuy nhiên vào thời gian này, Hòe đang nuôi con nhỏ nên được tạm dừng thi hành án. Trong lúc chồng ở tù, thì Hoè đã bán nhà và mang con trốn khỏi địa phương.

Năm 2004, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh phát lệnh truy nã đối với Trần Thị Hòe. Sau đó, Hoè đưa con về gửi ở quê ngoại tại xã Đức Hoà, rồi tiếp tục ra TP Vinh mưu sinh với nghề bán nước chè dạo. Để che mắt người dân và lực lượng chức năng, thị đã đổi tên là Trần Thị Huệ, đồng thời "hóa trang" khuôn mặt bằng cắt, nhuộm tóc, xăm mày, môi, trang phục và thường xuyên thay đổi nơi ở.

Qua thời gian điều tra, xác định đúng đối tượng, chiều 12/9/2012, Công an phường Đội Cung, TP Vinh đã bắt gọn đối tượng Hòe tại quán cafe số 4, đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh.

Theo Nguyễn Duy - Nguyễn Đình (Dân trí)