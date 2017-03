Chủ mưu khai thác rừng trốn lệnh truy nã ra đầu thú

Công an huyện Kông chro, Gia Lai cho biết, sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã, Nguyễn Tiến Hợp (28 tuổi, trú phường An Phú, thị xã An Khê)- đối tượng chủ mưu trong vụ khai thác gỗ tại lô 3, lô 5, tiểu khu 757 đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hợp khai mình chính là thủ phạm khai thác trái phép hơn 30m3 gỗ tại lô 3, lô 5, tiểu khu 757 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (Kông Chro), bị cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 20/3- như chúng tôi đã đưa tin. Cụ thể, từ đầu tháng 3/2012, Hợp đã cho 5 đối tượng khai thác và tập kết gỗ về bãi tập kết làng Chrao, xã Đăk Pơ Pho ứng 12 triệu đồng để phục vụ cho việc phá rừng. Sau khi các đối tượng trên đã “kiếm” đủ khối lượng gỗ, Hợp sẽ căn cứ tình hình, dựa thời cơ để thuê xe vận chuyển ra thị xã An Khê rồi tìm mối tiêu thụ. Sau khi đồng bọn bị cơ quan chức năng bắt, Hợp đã tìm nơi ẩn náu. Trước đó, trong vụ khai thác gỗ trên, hiện đã có 3 đối tượng bị bắt giữ, còn các đối tượng khác là Nguyễn Văn Hà (19 tuổi), Võ Văn Khánh (26 tuổi) và Đinh Quốc Linh (21 tuổi) đều trú tại xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai vẫn đang trốn lệnh truy nã. Theo Thiên Thư (Dân trí)