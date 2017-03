Có lệnh truy nã vẫn đi buôn ma tuý

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh phát hiện gần đây có một thanh niên lạ mặt tạm trú tại tổ 8, KV8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định) có dấu hiệu lén lút buôn ma túy. Đó là Văn Hữu Lương (30 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP HCM) hiện đang tạm trú tại gia đình vợ ở địa chỉ trên.

Văn Hữu Lương.

Trao đổi với Công an quận Gò Vấp, TP HCM, trinh sát được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đang truy nã Văn Hữu Lương về tội vi phạm các quy định về ATGT gây hậu quả nghiêm trọng. Đến 17h ngày 17/11, trinh sát đã theo dõi bắt giữ Văn Hữu Lương tại ngã 3 Trần Thị Kỷ - Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn và thu trong người y 2 cục bột màu trắng gói bằng giấy A4 nghi là chất ma túy. Cơ quan chức năng Công an tỉnh đã giám định và kết luận, chất đựng trong gói giấy thu trong người Văn Hữu Lương là chất ma túy, trọng lượng 3,6725gr. Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Văn Hữu Lương về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Định đã làm rõ, khoảng giữa năm 2010, Văn Hữu Lương điều khiển môtô gây TNGT làm một người bị thương nặng. Đến tháng 8/2010, sau khi nạn nhân được Hội đồng giám định pháp y kết luận bị thương tật với tỷ lệ 91%, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Văn Hữu Lương để điều tra xử lý theo quy định thì y bỏ trốn về Quy Nhơn.





Theo Xuân Linh (CAND)