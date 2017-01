Công an ém quân trong đám tang, bắt đối tượng truy nã

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3-1, cho biết vừa bàn giao Ngô Duy Phước (30 tuổi, ngụ ấp Gia Yên, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho Công an huyện Định quán để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Phước là đối tượng bị Công an huyện Định Quán ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.



Đối tượng truy nã Ngô Duy Phước. Ảnh: TIẾN DŨNG



Theo Thượng tá Võ Trọng Nguyên, Phó Phòng PC52 Công an Đồng Nai, Phước là đối tượng chuyên hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê, bảo kê trên địa bàn. Hành tung khá bí ẩn lại có thừa kinh nghiệm để đối phó với các cơ quan chức năng nên việc lần theo dấu vết và truy bắt Phước gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi gây án, Phước trốn biệt tích. Mãi đến ngày 23-12-2016, Phòng PC52 mới nhận được tin Phước về nhà tại xã Gia Tân để dự đám tang ông nội.



“Nhận được tin báo, tiến hành xác minh thì đúng Phước đang có mặt ở nhà dự đám tang thật. Ngay lập tức chúng tôi triển khai lực lượng để vây bắt Phước. Tuy nhiên tại thời điểm gia đình đang tổ chức đám tang nếu bắt không khéo sẽ gây bức xúc cho những người thân và tạo điểm nóng về an ninh trật tự không cần thiết. Do vậy chúng tôi đã triển khai lực lượng vây quanh nhà Phước đợi cho gia đình tổ chức đám tang xong sẽ tiến hành bắt giữ đối tượng. Sau hai đêm một ngày, ém quân chờ đợi, đến rạng sáng ngày 25-12-2016, gia đình tiến hành đưa tang ra nghĩa địa còn Phước ở nhà và đang có dấu hiệu bỏ trốn nên công an đã bất ngờ ập vào bắt giữ”, Thượng tá Nguyên kể.

Theo cơ quan công an, bà Bùi Thị Huê (47 tuổi) và Đoàn Thị Kim Hương (35 tuổi, cả hai cùng ngụ ở xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai) là những người quen biết nhau.

Tháng 8-2015, Hương mở quán cà phê tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc và có đặt một máy bắn cá. Vũ Quốc Thái (47 tuổi) là chồng bà Huê đến chơi bắn cá và thua 3 triệu đồng. Thái thế chấp cho Hương một giấy phép lái xe máy với giá 3 triệu đồng để chơi tiếp. Thái tiếp tục thua nên Hương không cho chơi nữa.



Vì không có giấy phép lái xe để chồng chạy xe nên bà Huê đến gặp Hương xin nhận trả thay chồng số tiền trên và xin được nhận lại giấy phép lái xe. Hương đồng ý nhưng với điều kiện trả thêm 500 ngàn đồng tiền lời.

Sau khi nhận giấy phép lái xe nhưng không thấy bà Huê trả tiền nên Hương đến nhà bà này cùng với Phước đòi nợ. Bà Huê không có tiền trả nên khất nợ với Hương nhiều lần và hẹn đến ngày 13-3-2016 sẽ trả hết nợ cho Hương. Hương có gọi điện cho Phước và Trung (chưa rõ lai lịch là bạn của Phước) đến sáng 13-3-2016 về gặp bà Huê để đòi nợ. Nếu bà Huê không trả thì cả nhóm sẽ đánh bà này để dằn mặt.

Khoảng 8 giờ ngày 13-3-2016, Hương, Phước và Trung gặp nhau tại quán cà phê đối diện nhà bà Huê. Sau khi uống nước, cả ba đi qua nhà bà Huê. Thấy bà Huê đang nhặt hẹ trong sân thì Hương đi lại đòi tiền. Bà Huê nói chưa có nên Hương dùng tay tát vào mặt bà này rồi đi về. Hương hẹn đến 15 giờ chiều cùng ngày bà Huê phải trả hết tiền.

Bà Huê nói đợi chồng về thì sẽ trả lại giấy phép lái xe cho Hương và không trả tiền. Khi nghe vậy Hương quay lại tiếp tục dùng tay tát vào mặt bà Huê.

Trong lúc hai bên giằng co xô xát nhau thì Phước cầm cây và roi điện cùng Trung cầm cây ba khúc xông vào đánh bà Huê. Thấy bà Huê ngã xuống đất nên cả ba bỏ về. Trên đường về thì Hương bị bắt quả tang, Phước và Trung bỏ trốn. Kết quả bà Huê bị thương tích 11%.

Hương, Phước, Trung bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên Phước đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.